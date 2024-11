Marco Bernardi sostiene Ugolini: "Voto per lei, fa accadere le cose. Scuola e natalità tornano al centro"

"Non ho problemi a espormi: voterò per elena Ugolini". E’ Marco Bernardi, imprenditore nel mercato libero dell’energia e del gas, a esprimere la preferenza per uno dei quattro candidati che si contenderanno la poltrona di governatore dell’Emilia-Romagna. Per il presidente di Illumia, azienda leader del settore, che conosce bene la centralità del ‘fare’ e del rapporto umano con i cittadini, la ricetta della preside del liceo Malpighi può fare la differenza. "Quest’anno, più di altre volte, non userò il criterio del male minore perché ho il privilegio di indicare una persona che conosco e che stimo, che è stata la preside dei miei figli e che ha creato una delle scuole migliori di bologna, circondandosi di ottimi professionisti del settore, dimostrando di saper fare".

Secondo lei serve un’inversione di tendenza?

"La mia vuole essere una pronuncia all’insegna del ’voto per’, e di sicuro la conoscenza personale di Ugolini non potrebbe bastare. Il programma e le idee mi hanno convinto, perché la sua candidatura civica ha obbligato il dibattito a toccare tanti temi e entrare nel merito, lontani dalla retorica politica".

Su quali temi l’ha convinta?

"Mi ha convinto l’impostazione di partenza di Ugolini : per esempio su sanità e sostenibilità, che fanno emergere due dimensioni fondamentali con le quali la politica si deve confrontare, il rapporto con le persone e con l’ambiente. Lo slogan ‘la persona al centro’ mi sembra molto efficace, bisogna tornare allo Stato per la persona, non alla persona per lo Stato. La differenza qui tra i candidati si vede, Ugolini non corre il rischio di derive ideologiche. il malato deve essere preso in carico come persona, non come un numero, con le proprie esigenze, la propria famiglia, la propria storia. Su questo serve uno scatto in avanti. L’alternativa, come direbbe Thomas Eliot, è illudersi di ‘sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno d’essere buono’. Invece è essenziale ridare centralità al senso originale della cura, cioè la relazione con chi è infermo".

Post alluvione, secondo lei dove si deve intervenire?

"Mi occupo di energia, conosco il dibattito. C’è un modo di parlare di ambiente che è sacrosanto, ma c’è anche un modo di bloccare qualsiasi tentativo di miglioramento con premure esagerate, che frenano la possibilità di trovare soluzioni adeguate".

Ugolini quindi per lei è la persona giusta per dare nuova linfa alle politiche regionali?

"Sì, dopo più di 50 anni servirebbe un cambio di rotta, che farebbe bene a tutti, perché l’abitudine a certe dinamiche poi abitua anche alle inefficienze. E poi mi pare che l’attività legislativa regionale, nell’ultimo periodo, sia stata caratterizzata da un certo dirigismo secondo me sbagliato. Spesso sono passate proposte di legge del presidente che hanno scavalcato l’assemblea, ad esempio su un tema così delicato come il fine vita. credo che ugolini possa rimettere al centro la funzione fondamentale dell’assemblea legislativa. un’impostazione che ho apprezzato in questi anni anche in valentina castaldini di forza italia, candidata che stimo".

Infine scuola ed educazione, se ne doveva parlare di più in campagna elettorale?

"Si è parlato poco di educazione, ad esempio di scuole paritarie, che a mio parere danno un contributo oggettivo a tutto il sistema, andrebbero inoltre corretti alcuni aspetti come l’onere di una retta e di un insegnante di sostegno per i ragazzi con disabilità. E anche la natalità, è incredibile che questa parola manchi totalmente dal patto per il lavoro e per il clima regionale, in più di 300 pagine. per ugolini questi temi invece sono al centro, motivo in più per sostenerla. Apprezzo di lei la concretezza nel far accadere le cose, valorizzando la capacità di intrapresa personale. come quando, ‘sbarbatelli’ sedicenni con la passione per la radio, invece di tarparci le ali, spinse me ed alcuni amici, a prendere sul serio quel desiderio e rischiarlo. Così realizzammo la prima trasmissione radiofonica sulle scuole di Bologna trasmessa durante le ricreazioni".