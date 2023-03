Marco Biagi, il giorno del ricordo "Le sue idee non moriranno mai"

La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti alla tradizionale staffetta simbolica in bicicletta in memoria di Marco Biagi. Ieri sera, partito dalla stazione, in piazza Medaglie d’Oro, un gruppetto di ciclisti ha raggiunto via Valdonica, seguendo il percorso che il giuslavorista – rientrato in treno da Modena, dove insegnava all’Università – compì la sera del 19 marzo 2002, quando venne ucciso sotto casa da un commando della Nuove brigate rosse.

In rappresentanza del Comune c’è Erika Capasso, delegata del sindaco Matteo Lepore. Sotto casa Biagi, intanto, decine di amici e colleghi del professore aspettano i ciclisti. Molti di loro avevano partecipato, nel pomeriggio, alla messa in suffragio nella vicina chiesa di San Martino.

Vicino a Marina Orlandi, moglie di Biagi, l’arcivescovo Matteo Zuppi. Poco più in là, Francesca, sorella del giurista, con il figlio Giulio Venturi.

Poco dopo l’arrivo della staffetta – con in testa due ciclisti dell’Italian Army Cycling Team, già Gruppo Sportivo Esercito – Lorenzo, uno dei figli di Biagi, che ieri ha atteso la staffetta in via Valdonica, ha portato la bicicletta del padre sotto il portico di casa, ripetendo come ogni anno lo stesso gesto fatto dal giuslavorista subito prima di essere ucciso.

Subito dopo, alcuni mazzi di fiori vengono deposti vicino al portone, nel luogo dove il professore cadde sotto i colpi di pistola dei terroristi.

Dopo un minuto di silenzio, carico di commozione, la cerimonia si conclude con una breve commemorazione, con canti accompagnati da una chitarra e alcune letture. "Marco vive con noi e le sue idee non moriranno mai", dice sottovoce un amico.

Quest’anno la staffetta ha ricordato anche il professor Mario Mattei, scomparso nel luglio scorso, che ne fu l’organizzatore dal 2004 fino al 2022.

Luca Orsi