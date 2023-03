Marco Biagi, mio fratello nel cuore

Francesca Biagi

Sono passati 21 anni... Sembra ieri, ma tu sei sempre nel mio cuore. L’Amore che mi hai dato non è morto con te, vive in me, nel mio ricordo.

La fede mantiene unito quello che la morte separa.

È difficile spiegare, a parole, i sentimenti che ci legavano. Nella vita ci sono gioie tanto sublimi e dolori così profondi che la parola mai esprimerebbe. In questi casi il silenzio è l’ultimo espediente dell’animo, nella ineffabile felicità come nelle prove supreme.

Tu, Marco, sarai sempre al mio fianco nel mio pellegrinaggio terreno e ringrazio il Signore di avermi dato la gioia di condividere con te una parte importante della mia vita.