Marco Borsani morto nel dirupo dopo un volo nel vuoto: tragedia sulle Alpi

Bologna, 8 luglio 2023 – Tragedia nella mattinata di oggi sulle Alpi Orobie, in territorio bresciano, al confine con la Valtellina. È precipitato in un dirupo a quota 2.200 metri mentre affrontava un sentiero. Così un escursionista di 46 anni, poco prima delle 11, è morto nella zona del Dosso Pasò, in territorio di Corteno Golgi, sopra le Valli di Sant’Antonio.

Sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, per la precisione quelli della vicina Stazione di Aprica, ma poi sono intervenuti i militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Edolo, località bresciana, unitamente al Cnsas di Edolo. La vittima dell’incidente in quota è un turista in vacanza nel B&B “Villa Brioschi“ di Aprica: si tratta di Marco Borsani, di 46 anni, dottore in Chimica, che risiedeva a Bologna, celibe.

La salma è stata poi recuperata con l’aiuto dell’equipaggio del velivolo di Elisondrio, decollato dalla base aerea di Caiolo, in Valtellina, e ricomposta prima alla camera mortuaria di Corteno Golgi e poi all’obitorio dell’ospedale di Edolo.

Gli accertamenti, per conto della Procura di Brescia, sono stati condotti dagli esperti militari del Sagf di Edolo.

Nell’ottobre scorso, grande commozione aveva suscitato la scomparsa di un altro escursionista bolognese durante un’uscita sulle Alpi Graie, in Piemonte. Giovanni Maria Gualdrini, architetto trentenne, era caduto a oltre tremila metri di quota, precipitando in un canalone sottostante.

Gualdrini era un rocciatore esperto, con molte scalate alle spalle: anche per questo si era avventurato verso la Torre di Lavina in solitaria. Purtroppo quella tragica mattina, l’esperienza non è bastata.