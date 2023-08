Marco Foddi cittadino benemerito "La comunità gli deve tanto"

Piazza strapiena, l’altra sera, a Rasora, quando il sindaco Maurizio Fabbri, ha conferito la benemerenza a Marco Foddi, presidente del Circolo Arci ’Casa del Popolo’ di cui è presidente da oltre 30 anni. Una testimonianza dell’affetto e della riconoscenza che tutti hanno per l’operato di Foddi, che ha reso ’viva’, anche e soprattutto d’inverno, la frazione più piccola (insieme a San Giacomo) di questo Comune dell’Appennino. La proposta di conferire la benemerenza è stata richiesta all’amministrazione da tre storici esponenti del Cai di Castiglione e il consiglio comunale ha votato all’unanimità in favore del conferimento.

"Stiamo parlando di un cittadino davvero esemplare che, con la sua serietà, disponibilità e capacità, ha saputo dirigere un’associazione assolutamente vitale per Rasora – ha detto Fabbri –. La Casa del Popolo è diventata negli anni punto di riferimento per tante persone, anche da fuori Comune. Tanti sono i progetti di valorizzazione del territorio, uno su tutti la Via della Lana e della Seta, che non avrebbero successo senza il contributo di Rasora. A Foddi e a tutti i volontari va la nostra più convinta gratitudine".

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, la capogruppo in consiglio comunale, Giada Mazzoni, e Rita Marchioni, Rita Zorzetto (Cai), Mauro Franceschini (Circolo Arci I risorti di Prato), l sindaco di Vernio, Giovanni Morganti.