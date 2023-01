Marco malato di distrofia Una rampa per salire in auto

Marco ha undici anni ed è affetto dalla distrofia muscolare di Ullrich fin dalla nascita, si tratta di una malattia congenita che gli provoca dolori e tanti handicap motori. Marco, originario di Napoli, ogni sei mesi, viene a Bologna per un check up completo, visto che la malattia deve essere tenuto costantemente sotto controllo, presso l’Irccs Scienze Neurologiche del Bellaria.

Per cercare di aiutarlo negli spostamenti l’associazione Bimbo Tu ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia ad acquistare una pedana mobile che consenta ai genitori il trasporto in sicurezza sul loro furgone. La raccolta è stata lanciata pochi mesi fa e il risultato dei 6.420 euro necessario per la rampa che carichi la carrozzina di Marco è già stato raggiunto tanto che la pedana è stata anche montata. Al colmo della felicità la famiglia del bambino, il papà Catello: "Avrei voluto fare da solo, non dover chiedere aiuto a nessuno. Volevo dimostrare alla mia famiglia di farcela. Ma poi c’è stato il Covid e non sono riuscito mai a mettere da parte abbastanza denaro. Adesso grazie alla pedana Marco ha potuto girare con la sua sedia a rotelle a Fano – racconta – dove siamo stati tre giorni e dove si è riunita tutta la nostra famiglia, dato che la sorella studia lì all’Università. Marco ha potuto girare per le frazioni e il centro storico, siamo potuti stare tutti insieme ed è stato bellissimo, con tanta fatica in meno per far salire e scendere la sedia dal furgone. Non finirò mai di ringraziarvi".

Alla raccolta fondi per riuscire ad acquistare la rampa hanno contribuito soprattutto i cittadini bolognesi, colpiti dalla storia del piccolo Marco, ma anche aziende e associazioni del territorio, mentre l’azienda che ha fornito la rampa di accesso all’auto è offerto il suo contribuito con un notevole sconto sul prezzo.

Il bambino ha iniziato a combattere durante per arginare la grave malattia già all’età di tre anni, subendo esami medici in vari ospedali in giro per l’Italia: il Civile a Brescia, il Gaslini a Genova, il Bambin Gesù a Roma e il Santobono a Napoli. L’associazione Bimbo Tu ha conosciuto Marco quando è stato ricoverato all’ospedale Bellaria, dove la dottoressa Antonella Pini ha individuato la malattia e si è presa cura di lui.

L’associazione ha accolto e supportato tutta la famiglia di Marco: le sue sorelle Ilenia e Simona, la mamma Annamaria ed il papà Catello. Al Bellaria il bimbo può muoversi senza incontrare barriere architettoniche ma ogni volta che tornano a casa le difficoltà sono tante. Almeno quella del trasporto, adesso, è stata mitigata con la pedana di sollevamento.

Monica Raschi