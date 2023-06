Marco Monteventi, morto nell'incidente a Modena: funerale con il rombo delle Harley

Valsamoggia (Bologna), 4 giugno 2023 – Un lungo corteo di motociclisti ieri mattina ha accompagnato l’ultimo viaggio di Marco Monteventi, il 49enne di Valsamoggia, morto il 28 maggio all’ospedale Maggiore di Bologna dov’era stato trasportato a seguito dell’incidente stradale avvenuto sulla fondovalle Panaro nel territorio di Pavullo. Ed è proprio dalla camera ardente allestita presso lo stesso ospedale che si è svolto il rito funebre al quale hanno partecipato decine di centauri, in particolare appartenenti ai gruppi di harleyisti cittadini, che hanno voluto rendere omaggio a Monteventi, che ha partecipato a decine di raduni ed eventi dei centauri uniti dalla passione per le Harley Davidson.

Sorpresa, commossa e riconoscente per tanto affetto la sorella Monica, affranta per la scomparsa del fratello a seguito del fatale frontale con una automobile che percorreva la stessa fondovalle in territorio modenese.

"Mi rincuora vedere tante persone che hanno voluto bene a Marco, che hanno capito la sua bontà sotto i modi spesso spigolosi. Questa è tutta una famiglia che lo affianca in questa giornata triste, dolorosa, ma in un modo che a lui sarebbe piaciuto". Presenti anche tanti amici volontari del gruppo Valsamoggia VVs. "Era sempre in prima linea nelle iniziative di volontariato che da anni svolgiamo in tutti i nostri paesi, in particolare a Monteveglio ma poi anche in altre regioni", ha ricordato dispiaciuto Alessandro Montaguti, animatore del gruppo che con la vittima ha condiviso giorni e notti di attività volontaria specie ai fornelli.

Appassionato di cucina, Monteventi fu tra i volontari in trasferta a Norcia e a Muccia, il borgo del maceratese distrutto dal terremoto del 2016. In gioventù era stato gravemente ferito in un altro incidente di moto, dal quale si era ripreso totalmente. Un evento che non lo aveva allontanato da una passione che lo vedeva in sella alla sua Harley e recentemente alla sua nuova Ducati in lunghe escursioni dentro e fuori la nostra regione. Ed è stata l’ultima escursione con la sua rossa di Borgo Panigale ad essergli fatale, forse complice un ostacolo imprevisto sulla traiettoria di marcia.

«Marco, uno di noi, aveva un cuore grande, se poi c’era una buona causa era sempre presente, in prima linea. Un grande dolore per tutti", ha commentato un compagno di avventure in fila in attesa di entrare nella camera ardente per l’estremo saluto. Dopo l’omaggio di famigliari e amici il feretro ha preso la via del cimitero di Borgo Panigale, col lungo seguito di centauri e la musica dei motori rombanti.

