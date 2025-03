Marco, morto a 26 anni : "Mio figlio è ancora qui. La sua storia aiuterà altri"

"I ragazzi sono come un fiume: non si può fermare l’acqua con le mani, ma bisogna accompagnarla". Nello sviluppo e nella realizzazione di loro stessi, nel raggiungimento di traguardi e obiettivi, non modellandoli, ma permettendo loro di esprimersi e sognare. Proprio come ha fatto ("e vorrò continuare a fare") Francesco Panigadi, padre di Marco, per tutti Mek (foto), il ventiseienne morto in un incidente d’auto domenica a Cesena, che fa sue le parole di don Antonio Mazzi per raccontare di come dai momenti bui può nascere la luce.

Panigadi, sopravvivere a un figlio si può descrivere? "È dura. Ma Marco resterà qui con noi. Lui mi ha insegnato tante cose. Intorno a Marco c’è una storia incredibile, che fa anche riflettere".

Ha voglia di raccontarla? "Nel 2016, a seguito di una rissa, è entrato in coma: ci è rimasto per 19 notti. Si è risvegliato come nulla fosse successo, senza riportare lesioni. Da quel momento mi sono dedicato a lui, che doveva essere reinserito nella sua vita, e alla moltitudine di ragazzi sperduti, cercando di capire e intercettare cosa stesse accadendo intorno a loro". Come ci è riuscito?

"In primis ascoltandoli, poi sviluppando un’idea (sostenuta poi da Centri Giovanili Don Mazzi), che si è trasformata in un progetto sociale del mondo sportivo, un nuovo percorso per aiutare i giovani ad aiutarsi. L’obiettivo era far ripartire la catena educativa e la collaborazione tra le diverse generazioni, impiegando lo sport come strumento".

A che punto è il progetto? "Nel 2021 è diventato un’associazione di promozione sociale, ‘Cinquantapermille’, che ha come punto di partenza la formazione attraverso l’attività fisica. Marco, inconsapevolmente, ci ha dato le carte per creare tutto ciò e andare oltre".

Come? "Puntiamo a far proclamare alle Nazioni Unite una Giornata internazionale per lo sport giovanile, dedicata alla fascia dai 3 ai 16 anni. Come data abbiamo scelto il 25 settembre, che è il World Dream Day, e nel 2021 abbiamo sottoscritto un manifesto, che vede tra i firmatari, Coni, Sport e Salute, Cip, Ussa, Stampa Sportiva (Ussi), il Cnifp (Comitato Nazionale Italiano per il Fair-Play) e il Panathlon International".

Come Marco può aiutarvi in questo? "Sembra abbia voluto dare un lascito o che sia venuto al mondo per una missione superiore: al funerale c’erano tanti ragazzi, suoi amici e amiche, che hanno condiviso con Marco un pezzo di vita. Tutti loro vogliono fare qualcosa e per questo vogliamo sederci a tavolino con loro, per ascoltarli e intercettare i loro bisogni, aiutandoli a realizzare ciò che loro stessi vogliono creare. Affronteremo questa loro volontà con un atteggiamento costruttivo. Penseremo a una giornata per Marco, ma non sarà una giornata di ricordo per un ragazzo che è venuto a mancare, un’occasione in cui piangerci addosso. Perché Marco è e resta qui con noi".