Marco Orsi inaugura la piscina comunale

È stato del campione di nuoto Marco Orsi, e del compagno di squadra Francesco Martelli, il primo tuffo nella nuovissima piscina di Budrio. L’impianto ha inaugurato ieri, dopo la prima tranche di lavori che ne ha completamente cambiato il volto: ora la piscina si presenta moderna, rinnovata e a disposizione per l’estate. I lavori, finanziati interamente dal Pnrr per 1,1 milioni di euro, hanno interessato la zona spogliatoi, l’impiantistica, che ora strizza l’occhio all’efficientamento energetico, e la vasca grande, oramai fatiscente e obsoleta, è stata sostituita da due vasche, una destinata all’attività natatoria e una spray area dedicata al relax. In autunno partiranno poi i lavori di restyling del verde circostante le vasche, della tribuna e l’abbattimento delle barriere per l’accesso.

"Conosciamo tutti le problematiche che stanno attraversando numerosi cantieri su tutto il territorio – commenta soddisfatta la sindaca Debora Badiali –. È per me straordinario aver aperto per la stagione estiva una piscina i cui lavori sarebbero dovuti proseguire fino a novembre inoltrato. Vedo entusiasmo fra la gente. Emblematico che a fare il primo tuffo sia stato Marco Orsi, un campione internazionale, ma che non dimentica dove ha mosso le prime bracciate".

z.p.