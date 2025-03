Marco, una vita spezzata sull’asfalto. Oggi l’ultimo saluto in Certosa. Lo strazio: "Sarai qui per sempre"

"Ciò che abbiamo passato insieme non si può dimenticare. Sarai per sempre parte di noi". Un messaggio lapidario, condiviso sui social e scritto su uno sfondo nero, riflette la riservatezza e il dolore attorno a cui si stanno stringendo gli amici di Marco Panigadi, per tutti Mek, il 26enne bolognese morto in uno schianto fatale con la sua auto, all’alba di domenica a Cesena. Oggi pomeriggio, alle 15, è il tempo dell’ultimo saluto alla chiesa della Certosa, dove "chiunque gli ha voluto bene potrà salutarlo per un’ultima volta". La comunicazione arriva direttamente dalle reti social online, a cui tantissimi amici hanno deciso di affidare pensieri e parole, che accompagnano foto e video di momenti trascorsi insieme all’ennesima giovane vita che viene spezzata sulla strada.

"So che hai trovato la tua felicità – scrive un amico su Instagram –. So che ci farai capire che c’è un dopo a questa vita. Riposa in pace". A corredo, diversi scatti di vita passati insieme a Mek, appassionato di sport e in particolare di lotta greco romana e pugilato. Una perdita che lascia un vuoto enorme, nella famiglia, che online ha sempre condiviso l’amore per Marco, a partire dalla mamma Ilaria, e negli amici. Il momento del dolore e della rabbia si fonde con quello dei perché e porta, anche i più giovani, a riflettere sull’importanza che ha la vita: "Che questo evento possa insegnare a tutti l’importanza dell’osservare l’altro, per curare, riparare, ridurre e alleggerire sofferenze altrui – scrive un altro amico –, dandoci sempre la giusta, e mai ridotta, importanza".

La fidanzata di Marco pubblica uno screen di un messaggio che il ragazzo le ha inviato e che ora rimarrà nei ricordi: "Sei la cosa più bella che potesse capitare", le scriveva Mek. Che compare in tante foto pubblicate negli anni sul profilo della mamma Ilaria: loro due insieme, abbracciati e sorridenti, accompagnati da dediche e frasi d’amore, quello che lega una madre e un figlio. Un legame che nemmeno la morte potrà mai separare. "Ovunque ti trovi in questo momento, spero che trovi la pace che hai sempre cercato", continua la storia pubblicata sui social da un’ampia cerchia di amici. E poi una foto, condivisa sul profilo di uno di loro, ci riporta al senso e alla radice dei legami che intersechiamo nella vita: "Tu non ci sei più, ma son sicuro che ci sarai più di prima". Addio Mek.