Marconi, ancora proteste. Annunciato sciopero di 24 ore

Bologna, 7 settembre 2024 – Terminato il periodo di garanzia, riprende la lotta dei lavoratori di handling dell’Aeroporto per ottenere il premio di sito. Un modo per i sindacati di redistribuire tra gli addetti i profitti derivanti dall’aumento del traffico aereo. Il 24 settembre è previsto un nuovo sciopero di 24 ore. "I tre milioni di passeggeri in tre mesi li abbiamo fatti partire noi in un terminal già sottodimensionato, costantemente affollato, in un piazzale torrido con bus spesso senza aria condizionata. Tutto questo con rischi per la sicurezza", dicono Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Ugl Ta.