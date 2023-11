Marconi da record, il miglior ottobre della storia. Quasi un milione di passeggeri in un mese

"Altro mese di forte crescita" per l’aeroporto Marconi: a ottobre i passeggeri sono stati 943.763, con un incremento del 16,9% su ottobre 2019 (periodo pre-Covid) e del 12,2% su ottobre 2022. È il migliore ottobre della storia del Marconi e, nel dettaglio, crescono soprattutto i passeggeri su voli nazionali (+43,2% su ottobre 2019 e +11,6% su ottobre 2022), ma anche quelli su voli internazionali (+10,3% sullo stesso mese 2019 e +12,3% sullo stesso mese del 2022). Risultano in crescita anche i movimenti, a quota 6.996 (+12,3% sul 2019 e +10,9% sul 2022). Le destinazioni preferite di ottobre 2023 sono state Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Madrid, Francoforte, Parigi De Gaulle, Brindisi e Istanbul. Nel periodo gennaio-ottobre, i passeggeri complessivi sono stati 8.652.753, in aumento dell’8,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,0% sullo stesso periodo del 2022. Nei primi 10 mesi del 2023 i movimenti complessivi sono stati 63.352, in crescita del 2,7% rispetto al 2019 e del 12,4% sul 2022.