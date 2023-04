Marconi Days, al via il cartellone: convegni, manifestazioni e mostre

Il consiglio comunale straordinario con la consegna delle chiavi della città e la Giornata di Marconi aprono di fatto il cartellone dei Marconi Days: convegni, manifestazioni, mostre e intrattenimento dedicata alla comunicazione e a Guglielmo Marconi, che proprio sulle colline di Sasso effettuò i primi, decisivi esperimenti di radiotelegrafia senza fili. Ma è l’avvicinarsi della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita a fare da sfondo alle iniziative in programma dal 5 al 14 maggio. Lo scorso anno di questi tempi i comuni di Bologna e di Sasso costituirono insieme alla Fondazione Guglielmo Marconi, un tavolo di lavoro per la definizione del percorso e della formazione del Comitato nazionale per le celebrazioni marconiane del 2024, col compito di "portare avanti iniziative a livello nazionale e internazionale che dialogheranno con quanto verrà ideato e realizzato a Bologna e nell’area metropolitana, dove si dovranno coinvolgere istituzioni e associazioni per sviluppare un percorso di progetti e iniziative che siano in grado di legare in maniera permanente la figura di Guglielmo Marconi alla identità della città di Bologna e dell’area metropolitana".

"E’ passato un anno, si parla di un finanziamento di due più due milioni di euro, il comune di Sasso si è candidato ad essere protagonista e gestore di questo finanziamento, anche a livello nazionale -dice il sindaco Parmeggiani- Se ne è parlato in diverse sedi ma ora è tempo di dare concretezza al Comitato nazionale per le celebrazioni, attendiamo un segnale e decisioni conseguenti a livello ministeriale", sollecita il sindaco che la settimana prossima presenterà ufficialmente il programma dei Marconi Days che nell’edizione 2023 avrà come filo conduttore il tema della responsabilità della comunicazione.

"Parleremo di comunicazione in chiave etica e sociale in un contesto mediatico come quello attuale, caratterizzato dalla comparsa di nuove figure chiave nel mondo dell’informazione, dalla presenza sempre più massiccia dei social media e da fenomeni come le fake news, la disinformazione e la manipolazione dell’opinione pubblica, che i nuovi media hanno accentuato rendendo sempre più complesso orientarsi nel sistema dell’informazione", spiegano gli organizzatori.

g.m.