Marconi Days, i giorni della comunicazione

Il mezzo, ma anche il messaggio. Dopo alcune anteprime si apre domani il cartellone ufficiale dei Marconi Days: dieci giorni di convegni, mostre, spettacoli e incontri con i protagonisti della comunicazione nel nome di Guglielmo Marconi, lo scienziato bolognese premio Nobel per la fisica, ma anche l’inventore della telegrafia senza fili e della tecnologia che è alla base delle principali applicazioni che permeano la nostra vita quotidiana. Sedicesima edizione che i promotori hanno scelto di dedicare principalmente al tema della responsabilità della comunicazione. Così, domani alle 18 nel salone delle decorazioni di Colle Ameno si svolge il convegno dedicato proprio ai risvolti etici e sociali della comunicazione, tra social media, disinformazione, e manipolazione dell’opinione pubblica.

Partendo dalla proiezione di ’Ipossia montana’: video inchiesta finalista al Premio Morrione 2022, e dedicata al tema delle infiltrazioni mafiose sull’Appennino bolognese. Ne parleranno Igor Taruffi, Maurizio Fabbri, Mirto Bassoli, Giovanni Tizian, giornalista e scrittore, autore di inchieste su mafia e ‘ndrangheta, e gli autori della video inchiesta: Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio e Sofia Nardacchione. Questioni di stretta attualità che saranno al centro del dialogo a più voci sulla "Generazione Marconi" in programma il giorno seguente alle 17 al teatro comunale di Sasso con Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino Strada, il direttore di Rai Radio Uno Andrea Vianello, professionisti che operano nel mondo della radio, della TV e della carta stampata come Luca Bottura, Federico Taddia, Matteo Bussola e l’influencer Serena Mazzini.

A loro verrà consegnato il premio Città di Sasso Marconi per il loro lavoro. Modera il massmediologo Roberto Grandi, presenta la giornalista Martina Mari. Con un ricordo particolare rivolto a Bice Biagi, per tanti anni animatrice dei Marconi Days. "Una particolare attenzione nel programma è stata dedicata alla scuola, alle famiglie e al delicato rapporto tra social e adolescenti", ha detto ieri alla presentazione ufficiale nella sede della Città metropolitana il sindaco di Sasso Roberto Parmeggiani. Sabato mattina infatti alle 10,30 nella sala consiliare del municipio si svolge un incontro rivolto alle famiglie e dedicato al rapporto tra social e adolescenti. Con Federico Taddia e Serena Mazzini si parlerà di responsabilità verso i minori, mettendo in luce i rischi legati a un uso distorto delle nuove piattaforme digitali. Per studenti e insegnanti, da non perdere gli incontri con Vincenzo Schettini ed Enrico Galiano, i "prof influencer" più famosi del web e amati dai ragazzi, protagonisti di due lezioni-spettacolo.

Lo spettacolo di Vincenzo Schettini, "La fisica che ci piace", è in programma mercoledì 10 al Teatro comunale. Con la partecipazione di Radioimmaginaria, che presenterà il podcast "Guglielmo e la ragazza delle onde", un fantasy ispirato alla vita di Marconi. Presente anche il Circolo Filatelico Marconi con un annullo filatelico dedicato all’anniversario del transistor. Elena Di Gioia ha sottolineato il rilievo metropolitano dell’evento mentre il presidente della Fondazione Marconi Giovanni Emanuele Corazza ha inserito il programma nel contesto della preparazione alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Marconi.

Gabriele Mignardi