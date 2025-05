Marconi Days, social sul banco degli imputati

Al via la diciottesima edizione dei ’Marconi Days’, la prestigiosa rassegna dedicata all’eredità di Guglielmo Marconi organizzata dal Comune di Sasso Marconi in collaborazione con partner istituzionali e sponsor privati. Da domani al 18 maggio, una serie di incontri, mostre, proiezioni, concerti e spettacoli teatrali per comprendere le implicazioni sociali della comunicazione digitale e approfondire i meccanismi che regolano il sistema mediatico. L’appuntamento di quest’anno, intitolato ’L’altra faccia del like - L’impatto social(e) della comunicazione contemporanea’, propone numerosi spunti di riflessione: dal contrasto alla violenza di genere, all’uso consapevole e responsabile dei social network fino alla manipolazione dell’opinione pubblica. Temi complessi che affondano le loro radici nelle grandi sfide del nostro tempo.

Un programma ricco e variegato che celebra la figura del noto inventore bolognese con uno sguardo rivolto al futuro. Debora Badiali, sindaca di Budrio: "Un ringraziamento alla Città metropolitana di Bologna che è riuscita a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Guglielmo Marconi e la comunità di Sasso. Oltre che un’evento celebrativo, i ’Marconi Days’ sono un’importante occasione per ragionare sulle possibili applicazioni contemporanee delle invenzioni di Marconi, nonché uno spazio di riflessione rispetto a ciò che ci ha donato". A illustrare il palinsesto degli eventi sono stati Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi, e Giulia Fortunato, presidente della Fondazione Marconi. Tra i più significativi, domenica 18 maggio alle 18 nel Salone Decorazioni del Borgo di Colle Ameno, sarà ospite Gino Cecchettin, presidente della Fondazione ’Giulia Cecchettin’. Dialogando con Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno, Cecchettin parlerà del ruolo della comunicazione nel contrasto alla violenza di genere, in particolare rispetto alla capacità di veicolare ai giovani la cultura del rispetto e dell’accoglienza. Un modo per combattere tutti quei comportamenti che tendono a perpetuare una mentalità patriarcale e misogina. Per il suo impegno sociale, al termine dell’incontro, Cecchettin riceverà il premio ’Città di Sasso Marconi’.

Occhi puntanti anche sul cortometraggio ’Selfie’, che verrà proiettato nel Salone Decorazioni martedì 13 maggio alle 21. Diretto da Giulio Manicardi e interpretato da Asia Galeotti, il cortometraggio ci invita a riflettere sull’uso distorto delle piattaforme digitali, con particolare attenzione alla salute mentale delle giovani generazioni. Saranno presenti il produttore Alessandro Leo e l’autrice del libro ’Il lato oscuro dei social network’ Serena Mazzini. A completare l’ampio programma, gli spettacoli teatrali ’Guglielmo Marconi, il sogno di un bambino’ e ’La Carla’, il concerto ’Onde di pace’ e quello dell’Orchestra Onda Marconi, la presentazione del libro ’La Terra canta in Do’, la mostra d’arte contemporanea ’Closer’ e la mostra fotografica dedicata alla popolazione palestinese ’I grant you refuge’.

Filippo Biondi