Marconi, due voli notturni in un mese Il Navile sorride: "Ora dormiamo" Scintille tra Coalizione civica e Fd’I

Appena due sorvoli notturni in quasi un mese di stop. È questo il bilancio del primo ‘tagliando’ per l’ordinanza in vigore dal 19 giugno che vieta i sorvoli su Bologna dalle 23 alle 6 durante il periodo estivo, in attesa di un intervento contro il rumore in cantiere per settembre, oltre al via a una commissione ad hoc.

Plaudono i residenti, così come Coalizione civica e Fd’I, rivendicando entrambi i meriti dell’operazione. "Merito di sindaco e maggioranza", dice Coalizione civica. "Pratica risolta in 96 ore grazie al governo", dice Fratelli d’Italia. Il bilancio dei sorvoli, comunque, va oltre i colori politici. "A oggi ci sono stati solo due sorvoli in deroga rispetto all’ordinanza, quindi mi sento di dire che il provvedimento sta funzionando", sottolinea la dirigente di Enac Silvia Ceccarelli durante l’udienza conoscitiva ieri in commissione a Palazzo D’Accursio. E anche per Corrado Fantini di Enav "le cose stanno andando nella direzione attesa".

Appena un paio dunque in un mese le deroghe chieste dai piloti di poter sorvolare la città per motivi di sicurezza, unica scappatoia concessa dall’ordinanza. "Soddisfatta" anche l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli, che sottolinea di non ricevere più segnalazioni dai cittadini del Navile la mattina presto, segno che "ora dormono". Orioli sollecita però il Marconi, assente dalla commissione, per una "condivisione dei dati sull’attività aeroportuale", mentre la responsabile dell’area Viabilità della Regione, Federica Ropa, fa sapere che, per ora, "non è previsto lo spostamento di voli cargo, cioè quelli merci, su altri aeroporti della regione".

Resta un bilancio positivo sul fronte dei comitati. "Lo stop ai sorvoli ci sta consentendo di non essere svegliata in piena notte", sottolinea Valeria Ribani, che ha promosso la petizione da quasi un migliaio di firme sul rumore del Marconi. Plaude anche Silvia Zamboni, consigliera regionale di Europa Verde: "Un primo passo positivo, ma ho ricevuto da alcuni residenti la segnalazione di quattro sorvoli particolarmente rumorosi".

A festeggiare, poi, da fronti opposti, sia Coalizione civica, sia Fratelli d’Italia. Detjon Begaj, da sinistra, dà tutto il merito a sindaco e maggioranza: "Un risultato straordinario frutto del lavoro delle forze politiche e del primo cittadino che al contrario di chi oggi governa il paese non hanno mai tentennato e voltato le spalle ai cittadini". Da Fd’I, invece, il capogruppo Stefano Cavedagna, ringrazia il lavoro del governo Meloni: "Gli ottimi risultati dell’ordinanza che vieta i sorvoli notturni sono la dimostrazione che l’esecutivo ha fatto molto di più di quanto abbiano fatto i precedenti governi sul tema del rumore aeroportuale. Grazie alla convocazione da parte del governo di un tavolo tra le parti, sono stati ottenuti risultati in 96 ore. È la differenza tra chi ha dimostrato concretezza e chi, come il Pd, per anni non ha fatto nulla".