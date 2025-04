Marconi e quel segnale wireless di 130 anni fa

Rinviata a data da destinarsi come effetto del lutto nazionale indetto per la morte di papa Francesco la tradizionale giornata di omaggio a Guglielmo Marconi in programma domani, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome in coincidenza col compleanno dello scienziato premio Nobel. Si trattava dell’avvio delle manifestazioni collegate all’anniversario della radio. Nella tarda estate del 1895, infatti, la data precisa non è certa, il giovanissimo Marconi che all’epoca aveva solo 21 anni, dopo vari esperimenti a distanza crescente mise all’opera l’apparecchio che aveva messo a punto nel suo laboratorio in villa e che si dimostrò valido nel comunicare e ricevere segnali alla distanza di più di un miglio. Ma anche nel superare gli ostacoli naturali, come la collina dei Celestini, che sta proprio davanti alla facciata principale della villa Griffone, residenza estiva della famiglia bolognese.

Il colpo di fucile che il maggiordomo Mignani sparò in aria per confermare la ricezione del segnale e quindi la riuscita dell’esperimento (l’apparecchio aveva vibrato e cantato come un grillo per tre volte) viene considerato l’atto di battesimo della radio, ovvero la nascita del wireless. La giornata di domani, in programma proprio nella sede di villa Griffoni, dove ha sede anche il museo Marconi, aveva in programma una conferenza scientifica, quest’anno dedicata alle frontiere del wireless e al rapporto uomo-macchina con particolare riferimento all’intelligenza artificiale. Accanto al convegno in programma anche l’apertura di due mostre a cura della Marina Militare e della Fondazione Marconi. Fra i partecipanti erano annunciati interventi, fra gli altri, di Giulia Fortunato, (presidente della Fondazione e del Comitato Nazionale Marconi 150), la senatrice Lucia Borgonzoni (sottosegretario di Stato al ministero della Cultura), Alessandro Cattaneo (ambasciatore d’Italia in Canada), Roberto Parmeggiani (sindaco di Sasso Marconi), Aurelio De Carolis (ammiraglio di squadra, comandante in capo della squadra navale, marina militare), Neil Lawrence (DeepMind professor of machine learning, University of Cambridge and senior AI fellow, The Alan Turing Institute), Pietro Piccinetti (amministratore delegato Infratel) e il colonnello Walter Villadei (capo rappresentanza aeronautica militare per le attività di accesso allo Spazio nell’ambito del Commercial Spaceflight Axiom Space Inc).

g. m.