Marconi, i residenti: "Bene il pressing di Enac"

Il pressing di Enac sull’Aeroporto di Bologna perché acquisti quote dello scalo di Forlì per farne, di fatto, la seconda pista del Marconi, è musica per le orecchie dei comitati anti-rumore che da tempo chiedono che parte del traffico del Marconi sia dirottato al Ridolfi. "Noi, come Comitato per la Compatibilità dell’aeroporto abbiamo continuato a denunciare i crescenti problemi ambientali di una pista che dista solo cinque chilometri in linea d’aria da piazza Maggiore e poche centinaia di metri da zone residenziali densamente abitate del quartiere Navile – ricorda il portavoce Paolo Serra –. La presa di posizione del sindaco Lepore ha attutito il disagio dalle 23 alle 6 di ogni notte. Resta aperto il grave problema di abbattere l’esorbitante numero dei passaggi a bassa quota, in decollo o atterraggio, di un numero variabile di 80-120 aerei al giorno, ogni giorno, che comportano noti effetti sul sistema nervoso segnalati anche dalla Ausl".