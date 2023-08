Marconi, l’appello di Sasso "Bene il museo a Villa Aldini Ma servono risorse anche a noi"

di Paolo Rosato

"Un luogo dedicato alla comunicazione in cui celebrare Guglielmo Marconi a Bologna è importante per tutti. Però questa non deve essere la scusa per non occuparsi di Villa Griffone, luogo storico in cui è ubicato il Museo Marconi a Sasso. Villa Griffone ha bisogno di risorse". E’ chiaro Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi. Ok l’esposizione dedicata alla comunicazione e al leggendario inventore della radio nella riqualificata Villa Aldini, annunciata ieri sulle pagine del Carlino dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni (ministero della Cultura, Lega). Ma il governo non deve dimenticarsi dell’importanza di Villa Griffone: proprio in concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Marconi, l’anno prossimo, il suggerimento è quello di impegnare delle risorse per valorizzare meglio la suggestiva Villa Griffone.

"Quattro milioni vengono messi dal ministero della Cultura su Villa Aldini, lo apprendo dai giornali, e va bene. Ma perché niente su Villa Griffone, sede della Fondazione Marconi che è un’emanazione del ministero stesso – aggiunge Parmeggiani –. Cosa ne facciamo dei luoghi marconiani, della colline, di tutto quello che ruota intorno? Gli incontri con il governo ci sono stati, si era ragionato, ma poi tutto si è bloccato. Villa Griffone, come ho detto, ha bisogno di risorse per interventi strutturali. Faccio degli esempi: manca un parcheggio e manca un accesso comodo. In più dovrebbe essere rilanciata sul piano degli orari, chi ci lavora oggi già sta facendo grossi sacrifici ed è impossibilitato a fare di più. Il ministero pare si stia dimenticando che è un pezzo suo, la Fondazione. Non so – continua Parmeggiani – a cosa possa essere funzionale questo mio richiamo, spero a trovare il modo di poter rispondere con nuove risorse alle esigenze del Museo Marconi". Con il Comune, peraltro, il contatto è sempre positivo. "Assolutamente, lavoriamo già all’idea di collegare i due musei e le due ville, per una sinergia che possa tradursi anche in un reciproco aiuto, con Elena Di Gioia siamo sempre in contatto – conclude Parmeggiani –. Spero che il prossimo anno quelle iniziative per Marconi ci siano, per ora però le risorse mancano. Il Comune di Sasso qualcosa, anche autonomanente, farà sicuramente, ma è ben diverso lavorare con risorse proprie rispetto all’arrivo di nuovi fondi".

Il progetto di riqualificazione di Villa Aldini legato a Marconi sfrutterà dei fondi dedicati, va detto che non potevano essere impiegati altrimenti, sono fondi vincolati. La creazione del Museo bolognese dovrà passare al vaglio del Consiglio superiore dei Beni Culturali, a settembre. "L’apertura al pubblico del museo dedicato alla comunicazione e a Guglielmo Marconi, al mondo senza fili e alle telecomunicazioni permetterà di accogliere le più varie tipologie di pubblico: sia i residenti del territorio metropolitano sia i numerosi turisti nazionali e internazionali – si legge nel progetto –. All’interno di uno spazio comunitario, di connessione e partecipazione, dedicato alla co-creazione dei contenuti con visitatrici e visitatori, che potrà diventare un centro di innovazione socio-culturale e tecnologica e di sviluppo collegato con il Museo della Fondazione Guglielmo Marconi - Villa Griffone - Pontecchio Marconi, il Museo del Patrimonio Industriale del Comune di Bologna e gli altri Musei Civici di Bologna, il sistema museale metropolitano, con le Scuole, i centri espositivi e con le Università e i centri di ricerca nazionali ed internazionali, con il settore nazionale e internazionale delle telecomunicazioni, con la filiera economica e produttiva delle imprese dell’innovazione e delle telecomunicazioni".