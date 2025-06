Marconi, l’odissea di una mamma: "Per le scale con il passeggino"

"Il Marconi? Non adatto a genitori soli con bambini piccoli: non ci sono ascensori che colleghino tutti i gate agli aerei". La denuncia arriva da una mamma che all’aeroporto di Bologna ha vissuto un’odissea per poter raggiungere l’aeromobile in pista con il figlio di 14 mesi, grazie solo all’aiuto "di una passeggera", perché nella struttura non c’è la possibilità "di percorrere con il passeggino percorsi alternativi, come quelli per le persone con disabilità".

Lo scorso 19 giugno, Lucia (nome di fantasia; ndr) si reca al Marconi per prendere un volo diretto a Bari. "Viaggiando da sola con il bambino – racconta – ho preferito non imbarcare il passeggino in stiva", possibilità riconosciuta dalla compagnia aerea, "in modo tale da poter trasportare mio figlio dal gate alla pista più agevolmente". Un’idea che naufraga sul nascere: al gate infatti "l’assistente di terra mi ha comunicato che, per arrivare all’aereo, avrei dovuto percorrere due rampe di scale – continua Lucia –. E che per trasportare il passeggino non era previsto alcun servizio o assistenza". Tradotto: "Avrei dovuto portarlo da sola con mio figlio in braccio per le scale – continua –. Alla fine, non ho ricevuto alcuna assistenza e mi ha aiutata un’altra passeggera".

Episodio analogo a quanto accaduto a Natale, quando "una hostess mi aveva garantito che avrei ricevuto il servizio di accompagnamento all’aereo, invece al gate non era previsto". Una condizione che "non mi è mai capitata in altri aeroporti – dice Lucia –, dove sono presenti ascensori, rampe o percorsi alternativi per persone con disabilità, che permettono anche ai genitori che viaggiano soli di accedere all’aereo in maniera autonoma". E questa impossibilità "discrimina il genitore che viaggia solo e nega un diritto: questo, come le risposte maleducate dello staff, è inaccettabile".

