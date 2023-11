"Marconi, retribuzioni sopra la media"

L’Aeroporto replica al segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli: l’altro giorno va detto che "le retribuzioni dei lavoratori del Marconi non sono al passo con la città". La società Aeroporto mette in evidenza che "ai 600 dipendenti del Gruppo AdB (comprese le guardie particolari giurate addette alla sicurezza dei varchi) viene applicato il Ccnl di settore con la parte specifica dei gestori aeroportuali, cui si aggiungono numerosi accordi integrativi di secondo livello firmati con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo e un ampio programma di welfare. Le retribuzioni e i trattamenti normativi risultano nel

complesso al di sopra della media degli aeroporti italiani". Non è tutto. "Le società di Handling – prosegue la nota – operano in nome e per conto delle compagnie aeree, che le scelgono in totale autonomia, e non rientrano nel perimetro del Gruppo AdB, di cui la società scrivente è la capogruppo. La società Aeroporto G. Marconi di Bologna,

dunque, non ha responsabilità sulle retribuzioni dei lavoratori delle società di

Handling, che non risultano fornitori di AdB e che sono certificate direttamente da

Enac e quindi non può vedersi imputata alcuna responsabilità sulla loro

adeguatezza". Comunque, "AdB segnala che nelle scorse settimane è stato rinnovato

il Ccnl anche per la parte specifica degli handlers" e che "su ulteriori nuovi accordi di sito orientati al miglioramento complessivo della qualità, della sicurezza del lavoro e della safety aeroportuale AdB è sempre disponibile a discutere in modo costruttivo con le parti sociali. Allo stesso tempo non è però ipotizzabile un intervento diretto della nostra società nelle dinamiche di gestione di

altre società operanti sullo scalo".