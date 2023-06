Marconi, stop ai voli notturni "Servono forti investimenti per il trasporto merci su rotaia"

di Luca Orsi

L’ipotesi di fermare i voli cargo di notte (come chiede il sindaco Matteo Lepore, per eliminare il rumore dei sorvoli sul Navile) trova numerosi oppositori. Fra questi c’è Sonia Bonfiglioli, vicepresidente di Confindustria Emilia Centro. Che ieri, sul Carlino, avvertiva: "I voli cargo portano materiali e componenti alle aziende del nostro territorio. E ripartono con i nostri prodotti destinati ai mercati del mondo. Tutte merci che, cancellati i voli, finirebbero per viaggiare su decine e decine di camion". La Bonfiglioli ha quindi lanciato a Governo e Regione la proposta di un "grande e serio progetto di mobilità davvero sostenibile, soprattutto per le merci. Per fare migrare una serie di trasporti merci dall’aereo e dalla gomma alla rotaia, al treno".

Un progetto che trova pienamente d’accordo Maurizio Diegoli, direttore logistica di Conserve Italia, gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro, leader nella trasformazione alimentare, che associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani. E che oggi "movimenta via treno circa 140mila tonnellate di prodotti alimentari l’anno, più o meno il 20% delle spedizioni totali".

La Bonfiglioli parla di un ‘dovere di spingere verso un ambiente più sostenibile, più pulito’.

"È un messaggio importante. Basta pensare anche solo all’impatto sull’ambiente della nostra quota di spedizioni via treno".

Può spiegare?

"Parliamo, ed è un dato certificato, di cinque milioni di CO2 in meno immessi nell’atmosfera ogni anno. Cifra che equivale a 5.500 camion in meno sulle strade".

Da quando fate ricorso al sistema intermodale ferroviario?

"Da una trentina d’anni. Certo, è un’organizzazione complessa, che richiede la riorganizzazione di alcuni processi aziendali. Ma dà ottimi risultati".

Pensate di aumentare il ricorso alle spedizioni su rotaia?

"Lo vorremmo tanto".

Ma...?

"Credo si sia arrivati al limite della capacità infrastrutturale".

In pratica?

"Le tracce sono quelle, i vagoni sono quelli. Non c’è ulteriore capacità produttiva".

Che soluzione c’è?

"Se si vuole davvero sviluppare questo tipo di modalità servono importanti investimenti da parte di Ferrovie. Siamo arrivati al dunque: se credono in questo tipo di trasporto, Governo e istituzioni devono dare un segnale forte in questa direzione".

Da dove partono i treni con i vostri prodotti?

"Dall’Interoporto, un hub importante del nostro territorio. Dal Lazio in giù quasi tutte le nostre spedizioni viaggiano su rotaia. Il nostro operatore è Mercitalia, società di Ferrovie dello Stato che gestisce il servizio di trasporto merci e di logistica".

Il futuro è su ferro?

"Sempre di più. Ma, ripeto, bisogna crederci".