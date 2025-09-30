Marconi, un osservatorio bipartisan

Con il voto unanime in Consiglio, comincia l’avventura dell’Osservatorio permanente sull’Aeroporto, voluto dall’amministrazione per monitorare la vivibilità delle aree su cui impatta il Marconi, a partire dall’annosa questione del rumore. Dell’organismo faranno parte i dem Claudio Mazzanti e Giulia Bernagozzi, Detjion Begaj di Coalizione Civica, Francesca Scarano di FdI e Giulio Venturi di Forza Italia. Ora comincia soprattutto il difficile confronto tra i residenti che subiscono i disagi dell’aeroporto, le agenzie che si occupano del volo aereo e i vertici stessi del Marconi. Tanto che uno dei primi temi affrontati dai componenti dell’Osservatorio è la partecipazione delle autorità aeroportuali agli incontri che verranno calendarizzati.

"Si mettano il cuore in pace tutti: una risposta la devono dare – scandisce Mazzanti –. Se gli enti che hanno competenza vera non si presentano, dovremo trovare dei meccanismi di lotta per fare capire che non vogliamo essere presi in giro. Devono venire al tavolo, perché questa città paga le tasse e ha tutti i diritti che vengano a confrontarsi su questi problemi. Non mi interessa se stanno a Roma".

Scarano, da parte sua, mette subito in chiaro: "Una parte del rumore non si può sicuramente annullare, dobbiamo arrivare a risultati palesi anche se saranno comunque limitati. Spero si dimostri che anche i vertici del nostro aeroporto sono attenti alle criticità emerse, che non si possono negare. L’aeroporto non è un problema, ma una realtà consolidata che va salvaguardata".

"L’istituzione dell’Osservatorio credo sia positiva in termini di sostenibilità e sviluppo di una infrastruttura fondamentale per la crescita di Bologna, in un’ottica sempre più globale – chiude Venturi –. I bolognesi devono vedere il Marconi come un asset importante per lo sviluppo economico, trasportistico e infrastrutturale, in grado di portare ricchezza e benessere, senza per questo lederne in alcun modo il diritto sacrosanto al riposo e alla quotidianità".