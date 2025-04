’Mare aperto’: il Mediterraneo, ponte e muro

La prima imbarcazione che tentò di attraversare il Mediterraneo lo fece forse nell’Ottomila avanti Cristo. Ovviamente non si sa chi fu, come andò e non si è neppure certi che fosse quella volta lì. "Nei Paesi Bassi è stato ritrovato un tronco intagliato risalente forse a quel periodo e questo fa pensare che le barche si cominciassero a muovere allora", dice Luca Misculin che alla storia del Mare Nostrum ha dedicato un insolito libro. Le scoperte sono continue. Qualche tempo fa è tornata alla luce nei pressi del lago di Bracciano una sorta di canoa dotata di paratie che potrebbe essere stata adibita in quella lontana epoca al trasporto dell’ ossidiana dalle zone vulcaniche delle isole fra l’Europa e l’Africa.

Certo, sappiamo che i primi naviganti ufficiali furono i fondatori di Cartagine, i Fenici, ma quanti segreti, quante civiltà, quanta vita ha custodito questo pezzo di mondo? Misculin, giornalista affascinato dai grandi enigmi del passato, ha di recente pubblicato per Einaudi appunto un libro, ‘Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale’, che racconta quelle acque in modo inconsueto e documentato, spiegando la stratificazione di popoli, uomini e miti che si sono succeduto nel corso dei secoli. Il volume viene presentato oggi alle 18,30 al Mast nell’ambito della rassegna ‘La voce dei libri’: in dialogo con l’autore Emanuele Atturo.

Misculin ha finora parlato di lontani e oscuri periodi storici sui podcast. Ne ‘La fine del mondo’ ha trattato degli anni che vanno tra il 1200 e l’800 avanti Cristo, ne ‘L’invasione’ si è soffermato sui popoli che dall’Asia centrale raggiunsero l’Europa cinquemila anni or sono. "Alla fine dell’università – racconta – ero stato tentato dalla carriera accademica ma poi ho scelto un approccio più divulgativo per parlare di archeologia e genetica".

Perché un’altra narrazione del Mediterraneo? "Occupandomi per lavoro di migrazioni e ritrovandomi spesso a Lampedusa o in Tunisia, mi sono reso conto quanto l’immagine che noi abbiamo di quel mare sia distante dalla realtà. Sono acque racchiuse da tre continenti, hanno coste molto sfaccettate e, dal Mar Nero alla penisola iberica, lambiscono realtà diversissime. Il Mediterraneo è al contempo un ponte e un muro, è difficile da attraversare per le condizioni metereologiche mutanti e per il livello dei fondali ma è anche custode di risorse naturali fondamentali".

Le tragedie dei migranti offrono una visione molto distante dall’idea di fratellanza che ha accompagnato quei territori? "Lungo queste coste sono esistiti storicamente forti esempi di inclusività. Lampedusa, ad esempio, fra il 400 e il 700 dopo Cristo è stata un porto franco dove i pirati di ogni credo religioso e gli schiavi in fuga si sono ritrovati a vivere rispettando le reciproche libertà. A Pantelleria uno scavo ha svelato l’esistenza di un’antica comunità sopravvissuta nel segno della solidarietà. E non dobbiamo dimenticare che Palermo fiorì durante il dominio arabo".

Nel libro parla di piattaforme petrolifere, cavi sottomarini, basi militari nascoste. C’è un Mediterraneo che non conosciamo? "Sono temi affascinanti. Le piattaforme petrolifere al largo della Libia rappresentano un altro esempio di comunità multietnica. In fondo al mare si nascondono fasce colorate di cavi che trasportano internet in giro per l’Europa senza che nessuno se ne accorga. A Pantelleria ho scoperto un hangar nascosto nel verde e costruito negli anni del fascismo. E’ da lì che il Duce avrebbe voluto controllare tutto il Mediterraneo".