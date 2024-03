"Mare Fuori, è potente anche il musical"

’Mare Fuori’- mania. Eccola la serie televisiva, arrivata ormai alla quarta stagione, che ha riscontrato forse il più grande successo degli ultimi anni in Italia, soprattutto tra il pubblico più giovane. E dunque non ci si stupisce davanti ai numeri che sta facendo anche il musical ad essa ispirato, in tour da metà dicembre, che da stasera fino a domenica 17 sarà al Teatro Europauditorium. Le tre date, infatti, hanno già fatto il tutto esaurito.

Lo spettacolo, con regia di Alessandro Siani, è di fatto una trasposizione teatrale della trama della serie: ambientato al carcere minorile di Nisida, si racconta in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi che per motivi differenti si ritrovano all’interno di un istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, e la detenzione diventa ancora più dura guardando il Mare fuori.

Stasera a Bologna saranno presenti alcuni protagonisti del cast originale della serie, tra cui Maria Esposito (per tutti Rosa Ricci), ma anche attrici della televisione italiana come Giulia Luzi, che interpreterà la direttrice del carcere e il cantautore napoletano Andrea Sannino, nelle vesti di ‘Beppe’, l’educatore dell’ipm.

Sannino, lei non ha recitato nella serie: per interpretare il suo personaggio si è però ispirato a quello del cast originale?

"Da anni io mi approccio, sia per background discografico sia per altri spettacoli teatrali, (sono stato per esempio protagonista del musical C’era una volta scugnizzi 2010 -2011) alle tematiche del sociale, dei ragazzi che vivono in realtà difficili. Quindi sì, sicuramente ho dato un’occhiata al lavoro del mio amico Vincenzo Ferrera (Beppe nella serie, ndr.), ma ho aggiunto un’interpretazione che raccontasse anche la mia storia".

Giulia Luzi, lei ha partecipato anche a numerosi programmi tv: che cosa le dà in più il teatro?

"C’è una differenza enorme tra questi due mondi, a teatro si hanno più stimoli dettati dall’energia che ci scambiamo tra compagni. E poi gli spettatori sono il motore di tutto, l’emozione e l’adrenalina sono sempre palpabili".

Sannino, chi ’ Mare Fuori’ non l’ha mai visto, può comunque cogliere il senso del musical?

"La trama è connessa alle prime tre stagioni della serie, ma anche chi viene a teatro impreparato riesce sicuramente a coglierne il significato, che è potente. Inoltre il finale devia dalla serie, per dare dei colpi di scena anche ai più appassionati".

Quindi qual è il messaggio che volete trasmettere al pubblico?

"Vogliamo porre l’attenzione su quello che è previsto anche dall’articolo 27 della nostra costituzione: ‘le pene devono tendere alla rieducazione del condannato’. Noi crediamo che ogni errore, anche il peggiore, meriti certamente la punizione. Allo stesso tempo però ritengo che un ragazzo – soprattutto chi commette un reato da minorenne – meriti uno Stato che quantomeno provi a dargli una nuova opportunità".