Mare: "Lucio eterno, perché sperimentava"

Fra Faber e Lucio Dalla. Fra i numeri e il suono. É un immaginario sul confine quello di Martina Battaglia, che non a caso forse ha scelto Mare come nome d’arte. Mare come presenza famigliare per ogni genovese, ma anche come metafora dell’emotività umana. Ci sono tante anime nella vincitrice della categoria producer, del Ciao-Contest, la musica di domani, rivolta ai giovani artisti under 35. Anime racchiuse nell’album Ultramorfosi, un viaggio in musica "dall’adolescenza all’età adulta", fino all’ultimo singolo Clessidre.

Mare, come è nata la sua passione per la musica?"Mi sono avvicinata da piccola, in casa si ascoltavano i cantautori liguri e ho iniziato ballando Bocca di Rosa di De Andrè e Attenti al Lupo di Lucio Dalla. A 14 anni ho iniziato a studiare canto, prima come interprete, poi come cantautrice e producer intorno ai 20 anni. Verso il 2021 mi sono accorta che i suoni che creavo mi davano più soddisfazione dei numeri".

Già, perché lei è ingegnere."Sì, all’inizio ero in crisi: avevo due strade, una più sicura una meno. Ora le porto avanti in parallelo. Di questo contest mi piace molto il fatto che viene assegnato un premio anche ai producer: sono loro a confezionare ‘il vestito’ all’artista. Sono contenta di avere vinto in questa categoria perché rappresenta bene la mia dualità".

Perché Lucio ispira ancora anche giovani come lei?"È estremamente attuale. Soprattutto come producer, mi rispecchio nella sperimentazione. Tra testi, linee vocali e suoni è stato molto innovativo, riuscendo comunque a conquistare il pubblico. È eterno".

Letizia Gamberini