Marea per la pace, il giorno dopo. Avallone: "L’umanità va salvata". Risuonano le note in piazza Dalla

C’erano famiglie, scuole, bambini con le bandiere palestinesi e i disegni, anche neonati. Passeggini e biciclette sul Crescentone. E poi universitari, ricercatori, liberi professionisti, pensionati. Un fiume colorato, una marea di bolognesi che lunedì mattina si sono riuniti in corteo in occasione dello sciopero a sostegno di Gaza. Almeno trentamila persone, una risposta della società civile ampia e variegata, oltri i confini politici. E l’eco non si spegne. "Gaza è diventata una parola nuova, immensa, che dà il nome non più soltanto a un luogo, ma a tutto ciò che non possiamo accettare. Là, come in ogni altra terra martoriata di questo nostro unico mondo – ha raccontato sulla sua pagina social la scrittrice Silvia Avallone, bolognese d’adozione da sempre sensibile ai temi che riguardano i più giovani –. Contro il senso angosciante d’impotenza, un potere in realtà ce lo abbiamo. Unirci. Informarci, prenderci cura delle storie che arrivano dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Dare loro voce. Sostenere le organizzazioni umanitarie e il volontariato. Scendere in piazza e manifestare". Quella che si è vista a Bologna è dunque, "una marea di bambini, adolescenti, famiglie, scuole, tanta, tantissima umanità a chiedere umanità, a ribadire che l’umanità deve essere salva, in tutti i suoi diritti".

Anche il mondo della musica si è mobilitato in queste ore. Ieri, con l’evento Voci per la Palestina promossa da Artists for Palestine Italia e molte personalità del jazz nazionale, in piazza Lucio Dalla. La stessa piazza che ospita oggi un’altra maratona musicale, dalle 18: Bologna per Gaza. La scaletta degli artisti continua ad arricchirsi: fra gli altri ci saranno Giorgio Canali, Kruger dei Nobraino, Pierpaolo Capovilla con un videoreading, Praino, Bebo e Carota de Lo Stato Sociale, Marinelli. Sarà proiettato anche il cortometraggio di Cristiano Regina, Dopo l’ultimo cielo, con un gruppo di ragazzi palestinesi in dialogo con il collettivo Cantieri Meticci.

L’ingresso è gratuito, ma le offerte volontarie saranno devolute a sostegno dalla Global Sumud Flotilla.

Nel frattempo, l’appello dei giuristi per Gaza – iniziativa di alcuni magistrati lanciata da Bologna due giorni fa – ha già raggiunto oltre 1.300 firme. "Come giuristi sentiamo il dovere di ricordare che lo Stato italiano, per Costituzione e per legge, con l’adesione a trattati e convenzioni, ha scelto la tutela dei diritti fondamentali e la persecuzione dei crimini internazionali" è scritto nell’appello che prevede anche ogni giorno in udienza la lettura del preambolo allo Statuto della Corte penale internazionale che ricorda, tra l’altro, come "i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita". La lettura è iniziata ieri in molti tribunali d’Italia. Continua poi la raccolta fondi del Policlinico Sant’Orsola e dell’Ausl Bologna per sostenere la clinica di Emergency nella Striscia.