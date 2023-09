Marelli chiude a Crevalcore: "Produzione trasferita a Bari"

CREVALCORE (Bologna)

La Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore, nel Bolognese. Lo ha annunciato l’azienda ai sindacati nell’incontro di ieri a Roma. A Crevalcore, dove si producono collettori di aspirazione dell’aria e pressofusi di alluminio, entrambi componenti per motori, lavorano 230 persone. La produzione sarà trasferita a Bari. "La direzione aziendale ha spiegato che le ragioni sono duplici: il risultato economico assai negativo, quest’anno previsto pari a circa sei milioni di perdita anche a causa dell’aumento del costo dell’energia, nonché la dinamica negativa delle attività legate al motore endotermico, che oggi porta a un utilizzo del 45% della capacità produttiva e calerebbe di anno in anno fino ad arrivare al 20% nel 2027", scrivono Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM AqcfR, che hanno proclamato una mobilitazione permanente a Crevalcore, uno sciopero di otto ore per venerdì in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono l’intervento del governo. La scelta, contestano i sindacati dei metalmeccanici, non prevede "alcun investimento per la transizione all’elettrico". L’intenzione di Marelli, in ogni caso, è di chiudere all’inizio del prossimo anno.

"Chiediamo a Marelli di rivedere la decisione e al governo di convocare subito un tavolo istituzionale di confronto. Da tempo chiediamo riconversioni per le fabbriche legate al motore termico, senza le quali la chiusura di Crevalcore sarà solo la prima di una lunga serie, così come chiediamo di concentrare le risorse pubbliche sulle leve che possono salvaguardare e rilanciare l’industria di esportazione – è la richiesta delle sigle delle tute blu –. È su queste priorità che si deve concentrare l’interesse del ministero del made in Italy e delle imprese, trasformando le dichiarazioni di principio sull’automotive in atti concreti". Per parte sua, Marelli fa sapere che "la produzione del reparto plastica sarà trasferita a Bari e la rimanente produzione del reparto alluminio, non competitiva anche per i costi dell’energia, sarà esternalizzata". La chiusura dello stabilimento è motivata con "la contrazione dei volumi legati ai motori a combustione, l’aumento dei costi di materie prime ed energia e la mancanza di nuove commesse legata alla diminuzione di investimenti dei player di settore nell’endotermico". "L’effetto di questi elementi si è tradotto, per Crevalcore, in una contrazione del fatturato dal 2017 a oggi pari a oltre il 30% e a una perdita costante in termini di profittabilità".