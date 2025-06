Marelli, concordato anche in Italia. I sindacati: "Garanzie sulle fabbriche"

Per la crisi Marelli sarà aperta una procedura di Concordato preventivo (ex articolo 56 della Legge fallimentare) anche in Italia. Non si sanno ancora i tempi, né il tribunale competente, ma questa è una delle novità emersa ieri dall’incontro fra sindacati e azienda sul colosso che, all’ex Weber di Bologna, dà lavoro a 550 persone (ben 6mila a livello italiano). Quindi, sperano i sindacati, questo sarà un modo per vedere ’le carte’ e vigilare.

L’allarme è scattato l’altro ieri, quando l’azienda ha comunicato ufficialmente l’avvio della procedura Chapter 11 presso il tribunale statunitense, nell’ambito di un processo di ristrutturazione del debito già concordato con circa l’80% dei creditori. Un passaggio finanziario, che prevede il passaggio al fondo SVP, attuale creditore dell’azienda, e che dovrebbe chiudersi in autunno. La procedura – è la rassicurazione – "non comporterà impatti sulle attività produttive, sui livelli occupazionali o sugli investimenti in corso, né in Italia né all’estero", è la promessa fatta dall’azienda. Non si escludono, ovviamente, offerte migliorative da parte di un soggetto terzo. I sindacati, da parte loro, chiedono "garanzie chiare sul futuro di Marelli in Italia". E Mario Garagnani, della Fiom di Bologna, chiosa: "È stato un incontro utile di approfondimento, in una fase delicata per il gruppo". Il 19 giugno è già previsto un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, "dove chiederemo impegni concreti sulla tenuta occupazionale, sugli investimenti e sulle prospettive".

Andrea Bonzi