Marelli, l’acquirente entro Natale. Resta il nodo dei posti da salvare

Il futuro della Magneti Marelli di Crevalcore sarà chiaro entro fine anno. Ma c’è chi scommette sulla risoluzione della vertenza già entro Natale. L’incontro di ieri al ministero delle Imprese e del made in Italy ha messo, infatti, alcuni punti fermi alla road map delineata nello scorso summit in Regione. La ’rosa’ dei possibili acquirenti resta ferma "a "cinque manifestazioni d’interesse, da parte di operatori attivi in ambito automotive e non", riferisce l’azienda. Ma filtra che ci sarebbero altrettanti investitori che starebbero valutando se farsi avanti per l’azienda di componentistica auto: in questo caso i possibili compratori salirebbero a dieci. Mario Garagnani (Fiom-Cgil), Massimo Mazzeo (Fim-Cisl) e Stefano Lombardi (Uilm-Uil) fanno sapere che sarebbero tre le aziende in pole position, mentre per altre due si è ancora in una fase preliminare (tra queste c’è una multinazionale). Tra gli investitori in ’pole’, però, solo uno "ha accettato di garantire la rioccupazione di 150 dipendenti" (sui 229 lavoratori impiegati a Crevalcore), riferiscono i sindacati. Le altre due imprese, infatti, avrebbero manifestato la volontà di riassorbire al massimo un centinaio di operai. I player interessati hanno già fatto uno o due visite allo stabilimento. L’azienda (controllata dal fondo Usa Kkr) conferma che "sono in corso interlocuzioni tecniche atte a consentire lo sviluppo (o il raffinamento nei casi già più maturi) di proposte di piani industriali che verranno poi valutate in base a criteri di solidità, sostenibilità e assorbimento occupazionale".

La fase di legal due diligence (cioè l’attività di investigazione e approfondimento formale di dati e informazioni per l’acquisizione della fabbrica) è iniziata lunedì "con l’obiettivo di arrivare entro l’inizio del mese di dicembre alla ricezione di proposte vincolanti per la reindustrializzazione del sito". La road map prevede tre tappe chiave: la prima, il 20 novembre quando i player presenteranno a Regione e ministero i piani industriali; la seconda – riferiscono le sigle sindacali – l’11 dicembre, quando verranno quantificate le offerte economiche; la terza, il 13 dicembre, data del summit definitivo al ministero. Soddisfatto l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla: "Un altro passo avanti per salvaguardare l’occupazione e centrare l’obiettivo di reindustrializzazione del sito".

I sindacati riportano che "Marelli è disponibile ad affiancare il piano di reindustrializzazione con altre azioni di gestione del personale, come il trasferimento dei lavoratori su base volontaria per massimo 70 persone, l’accompagnamento al pensionamento, incentivi alle uscite volontarie e il ricollocamento in aziende terze".

Per i deputati Pd Andrea De Maria e Virginio Merola "bene gli sviluppi in atto, ma seguiremo il percorso fino alla fine".