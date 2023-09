Marelli, la prudenza dei lavoratori storici: "Non la consideriamo una vittoria"

Bologna, 23 settembre 2023 – Un primo, piccolo, sospiro di sollievo per i lavoratori della Marelli di Crevalcore è arrivato ieri pomeriggio. L’azienda ha sospeso, fino al 3 ottobre, giorno in cui si terrà il tavolo al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), la procedura di chiusura dello stabilimento della Bassa bolognese. La comunicazione è arrivata nella giornata di sciopero generale di tutti i siti Marelli in Italia.

"Per noi è una piccola cosa – dice Giovanni, lavoratore della Marelli da diciotto anni – ma non la consideriamo assolutamente come una vittoria. Questa decisione ci fa capire che la lotta che stiamo portando avanti conta, dobbiamo continuare su questa linea. Non abbassare mai la guardia, motivo per cui rimarremo in presidio fino al 3 ottobre, giorno in cui le parti si incontreranno e vedremo cosa succederà".

Lavoratori in protesta alla Marelli

Una decisione, quella del fondo americano Kkr, che non cancella il dilagante pessimismo dei lavoratori. "Ormai – continua – abbiamo una visione negativa su tutto. Ci aspettiamo che al tavolo delle trattative, il Governo faccia la sua parte e metta in campo gli ideali espressi durante la campagna elettorale, primo tra tutti la salvaguardia degli interessi nazionali e del Made in Italy. Perché questo problema non si risolve soltanto evitando questa chiusura: serve una strategia che porti le aziende ad andare in una direzione green, senza passare però dal licenziamento delle persone".

Quello di cui i lavoratori hanno bisogno è "mantenere la produzione dentro e progettare una riconversione per la transizione ecologica. L’unica cosa che ci può salvare è una linea politica che salvaguardi i posti di lavoro".

Una visione condivisa tra i 230 lavoratori della Marelli. Anche per Mimmo, in azienda da 27 anni (di cui 13 nello stabilimento bolognese e i restanti 14 in quello di Crevalcore) e delegato della Fiom, la decisione di sospendere la chiusura dello stabilimento non è una vittoria. "Per noi – sottolinea – non cambia assolutamente niente. Non la vedo come una cosa positiva sinceramente, anche perché si tratta solo di sospendere, non revocare. Noi speriamo di tornare a lavorare, come abbiamo fatto fino a pochi giorni fa quando ci hanno comunicato della chiusura. Spero che il Governo prenda una posizione netta, ma dopo quello che è successo non so davvero cosa aspettarmi".

Chiara Caravelli