Marelli, le offerte arrivano lunedì. In pole un’azienda del nord Italia

Sono giorni di attesa alla Marelli di Crevalcore. Lunedì, 11 dicembre, è la data da cerchiare in rosso, visto che arriveranno le offerte vincolanti dei possibili acquirenti. Se la vertenza de La Perla rischia di essere molto complessa, quella dell’azienda di componentistica auto che impiega nel nostro territorio 229 lavoratori potrebbe avere presto una svolta (positiva).

Il Gruppo, passato cinque anni fa da Stellantis alla giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr, è al lavoro assieme alla Regione e al governo per ’chiudere’ prima del 13 dicembre, data del nuovo summit al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Massimo Mazzeo, segretario generale della Fim-Cisl area metropolitana bolognese, è convinto che "tra poco sapremo il nome dell’azienda che rileverà Marelli. Ce n’è una che pare avere più chance , perché garantirebbe la continuità di ciò che facciamo a Crevalcore, senza necessità di re-industrializzazione. Vedremo". L’azienda in pole position resta coperta, ma l’identikit è già chiaro: dovrebbe essere del Nord Italia. Conferma Mario Garagnani, responsabile automotive della Fiom-Bologna: "Sappiamo che l’azienda più papabile ha 180 dipendenti, lavora alluminio e plastica e pare sia già fornitrice Marelli. Da quello che ci hanno detto al ministero, ha presentato un piano industriale con investimenti da 25 milioni di euro (in due tranche): 17 milioni subito, gli altri 8 dopo".

L’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, ieri a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tavolo sui siti automobilistici Stellantis e filiera dell’indotto dell’automotive in Italia, non si sbilancia, ma ammette "di aver già visto alcuni imprenditori e che a breve ci sarà un nuovo tavolo e tireremo le somme". Nelle scorse settimane si era parlato anche di un’altra azienda avanti nelle trattative: una fonderia.

Rosalba Carbutti