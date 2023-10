Marelli, lunedì summit in Regione. Spuntano potenziali acquirenti

Acquirenti in vista per la Magneti Marelli di Crevalcore. Da quello che filtra, ci sarebbero stati alcuni interessamenti e lunedì, al tavolo in Regione, probabilmente si vaglieranno alcune ipotesi. L’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, ha convocato tutti gli attori coinvolti: l’azienda, i sindacati, Confindustria, il sindaco metropolitano Matteo Lepore e il primo cittadino di Crevalcore, Marco Martelli. Un’accelerazione sulla vertenza dello stabilimento di componentistica auto in provincia di Bologna dovuta anche alle richieste pressanti di clienti importanti.

Da qui, in attesa del summit al ministero delle Imprese e del made in Italy dell’8 novembre, il tavolo regionale "valutarà l’evolversi di soluzioni industriali", così come indicato nell’invito di convocazione. Dopo la mobilitazione dei lavoratori e il summit a Roma dello scorso 3 ottobre, la chiusura dello stabilimento e il licenziamento dei 229 lavoratori sono stati congelati.

La proprietà (il fondo americano Kkr, impegnato anche nella delicata partita di Tim), invece, ha fatto sapere di aver dato mandato a un advisor per individuare possibili acquirenti per la reindustrializzazione del sito. Da qui, subito sono partiti i contatti tra la Regione e la proprietà della Marelli proprio per individuare un acquirente che possa rilanciare (anche in senso green) marchio e stabilimenti. Mario Garagnani, responsabile automotive della Fiom, in attesa di capire quali novità emergeranno dal tavolo di lunedì (a cui, comunque, seguiranno le assemblee dei lavoratori), considera lo sprint positivo: "Questo dimostra che la nostra mobilitazione è servita e che qualcosa si sta muovendo". Ottimista anche il sindaco di Crevalcore, Martelli: "Il fatto che all’incontro in Regione ci sarà la proprietà fa ben sperare".

Rosalba Carbutti