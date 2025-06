Marelli, momento delicato. A rischio 550 lavoratori

Marelli ha avviato la procedura ‘Chapter 11’ prevista dal diritto statunitense sui fallimenti. Un allarme di carattere nazionale che coinvolge il maggior produttore italiano di componentistica auto e mette a rischio più di seimila lavoratori in Italia, di cui 550 nello stabilimento bolognese in via del Timavo. Marelli Holdings ristruttura così il debito e Kkr, fondo americano, esce dalla società che aveva acquisito nel 2019. I debiti, infatti, ammontano a quasi 4,2 miliardi di dollari. Così, con la ristrutturazione del debito da parte di banche e fondi finanziatori, verranno versati 1,1 miliardi di liquidità, diventando parte azionista della multinazionale dell’automotive. Un iter di ristrutturazione finanziaria che durerà 45 giorni e terrà con il fiato sospeso anche i lavoratori bolognesi. "È un momento delicato", sostiene Massimo Mazzeo, segretario generale Fim-Cisl. Inoltre, "circa l’80% dei finanziatori della società ha firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione – annuncia Mazzeo –. Per questo siamo in ansia di capire cosa succederà".

Altro tema di rilievo è quello della "vendita per comparto di produzione" ma "non deve essere questa la strada da percorrere", prosegue Mazzei. Già nel 2022 "Marelli aveva ristrutturato il proprio debito". Adesso, invece, ad incidere "potrebbero essere anche i dazi ma è evidente che questo risanamento non ha portato i risultati sperati", attacca Mazzeo. È d’accordo Mario Garagnani, delegato Settore automotive e mobilità segreteria Fiom-Cgil Bologna: "Bologna è citta di innovazione e ricerca. Nonostante ciò il settore è da tempo in crisi per le difficoltà dell’industria automotive europea", racconta.

Quindi una trasformazione radicale del "sistema industriale che comprende anche la rivoluzione digitale che ha scosso il settore manifatturiero", sottolinea. Infatti Kkr era da tempo alla ricerca di una ‘exit strategy’ e già qualche giorno fa era circolato che il fondo newyorkese stesse trattando con gli indiani della Motherson. "Quella scelta è la strada migliore per rafforzare il bilancio, convertendo il debito in capitale", spiega il Ceo e presidente di Marelli David Slump. Sulle due questioni parla Garagnani: "Da un lato sarebbe positivo perché si tratta di un gruppo industriale e non un fondo di investimento, dall’altro essere venduti a una concorrente è un rischio", chiude. Oggi, a tal proposito, si terrà l’incontro con l’azienda. Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha convocato per il 19 giugno alle 10,30 un incontro plenario al quale prenderanno parte i vertici di Marelli, le organizzazioni sindacali e le istituzioni regionali coinvolte: "Il governo è attento e vigile".