Marelli, oggi il tavolo clou. La Perla sciopera venerdì

Marelli vede la luce in fondo al tunnel, mentre La Perla sarà in sciopero venerdì. Per l’azienda di Crevalcore oggi è il giorno del tavolo decisivo a Roma al Mimit, il ministero delle Imprese e del made in Italy, dove verranno svelati i nomi delle aziende in pole per rilevare il sito specializzato in componentistica.

Stando alle indiscrezioni del ’Sole 24 Ore’ sono due le imprese in pole: la Tecnomeccanica di Novara, fonderia concentrata nella produzione di componenti di precisione di pressofusi di alluminio per l’automotive; e la Niche Fusina Rolled che fa parte della multinazionale Dada, partecipata anche da Invitalia, che ha il suo sito a Venezia.

La prima azienda avrebbe la caratteristica di continuare a produrre in continuità senza la necessità di riconvertire essendo già fornitrice di Marelli; la seconda, invece, potrebbe garantire un piano industriale competitivo. In attesa del tavolo di oggi (dove ci saranno Regione, sindacati e vertici di Marelli) Massimo Mazzeo (Fim-Cisl) parla di "aziende di spessore con una consolidata esperienza nel settore. Bisognerà verificare la coerenza tra investimenti e piani industriali e la capacità di assorbimento della manodopera. Con Marelli ci sarà poi da definire il piano sociale". Mario Garagnani (Fiom) spiega "la necessità di verificare i piani industriali e le prospettive occupazionali (sono 229 i lavoratori del sito, ndr). Chiunque comprerà dovrà garantire l’occupazione di 150 lavoratori". Stefano Lombardi della Uilm critica il modus operandi: "Ci aspettavamo di essere i primi a essere informati sugli acquirenti. A quel punto il Mimit poteva evitare di convocarci...". Intanto, se oggi è la giornata clou di Marelli, per La Perla va cerchiata in rosso la data di venerdì. "Ci sarà l’udienza in Tribunale e noi faremo una giornata di sciopero", spiegano le sindacaliste Stefania Pisani (Filctem-Cgil) e Maria Angela Occhiali (Uilm-Uil). All’udienza, richiesta da un fornitore de La Perla che chiederà il fallimento della società, i legali dei sindacati chiederanno l’amministrazione straordinaria dell’azienda (in mano al fondo Tennor).

ros. carb.