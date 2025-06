Marelli, Roma valuta l’uso del golden power

La Marelli è "un’azienda strategica" per l’Italia. Per questo il Governo italiano è pronto a ricorrere al ‘golden power’. Lo conferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Piacentini sulla situazione di Marelli dopo la decisione del fondo Usa Kkr di avviare la procedura Chapter 11, che consentirà a un altro fondo, Svp, di subentrare nella proprietà del gruppo. A Bologna, nello stabilimento ex Weber lavorano ben 550 addetti.

"Su questa vicenda siamo attenti e vigili, ben consapevoli del valore strategico dell’azienda. In questa fase possiamo agire su tre fronti: esercitare una moral suasion per garantire la continuità delle commesse, sensibilizzare eventuali attori industriali a partecipare alla procedura americana e valutare, se necessario, l’uso della golden power, strumento che ci consentirebbe di tutelare l’operatività e la strategicità dell’azienda nel comparto dell’automotive nazionale", ha spiegato il ministro Urso.

Da parte loro, i sindacati chiedono che "il governo si attivi per individuare e promuovere l’arrivo di un possibile solido soggetto industriale nazionale e, in mancanza di esso, non escludere la possibilità dell’ingresso dello Stato nella compagine societaria", è la dichiarazione congiunta di Fim-Fiom-Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr all’esecutivo Meloni.

"Marelli è il più importante produttore di componenti per auto presente in Italia con circa 6.000 dipendenti ed è stata investita appieno dalla crisi europea dell’automotive, crisi accentuata da una transizione mal gestita", spiegano i sindacati, che temono possibili problemi coi fornitori capaci di incidere sulla normalità produttiva. Preoccupa, quindi, la dipendenza di diversi stabilimenti da Stellantis (ex Fiat). A livello politico, dura reazione del Movimento 5 Stelle, e del Pd di Bologna che esprime, per bocca del segretario in pectore Enrico Di Stasi, "grande preoccupazione per il destino del gruppo Marelli" dopo l’incontro di oggi al Mimit.

"Difenderemo la Marelli in tutti i modi- aggiunge Di Stasi- perché vanno tutelati questa eccellenza produttiva e i posti di lavoro di tutte e tutti”. Il Governo, e’ la sollecitazione del dem, “acceleri nel mettere in campo qualsiasi azione necessaria a garantire la produzione di questo grande marchio italiano ed emiliano-romagnolo. Siamo al fianco di sindacati e lavoratori e terremo monitorata costantemente la situazione".