Marelli, sciopero contro la Cassa integrazione

"Lo stabilimento Marelli di Bologna è il cuore della ricerca e sviluppo del gruppo, un centro d’innovazione, ancora più fondamentale oggi in un periodo di crisi, sì, dell’automotive, ma anche di transizione verso l’elettrico. Insomma, se c’è un posto dove non fare cassa integrazione, è questo...". Mario Garagnani, della Fiom-Cgil di Bologna, spiega così la reazione di lavoratori e sindacati uniti, con Fim-Cisl e Uilm, che ieri hanno risposto con uno sciopero di un’ora (dalle 11 alle 12) e presidio all’ex Weber di via del Timavo alla conferma di altre 13 settimane di cassa integrazione ordinaria, senza integrazione di stipendio, dal 17 febbraio al 16 maggio per i lavoratori della Propulsion solutions.

Sono coinvolti 535 addetti su 580, restano esclusi solo quelli del settore Motorsport (che fanno componentistica per la F1). Ora i sindacati chiederanno un incontro all’azienda e poi, se non si troverà una soluzione, andranno a bussare alla Regione per un tavolo di crisi.

La riduzione dell’orario di lavoro sarà fino a due giorni alla settimana. Pertanto, in assemblea i dipendenti hanno messo a verbale il loro "dissenso a un taglio di salari e stipendi per risanare ancora una volta i conti aziendali".

Nei giorni scorsi, era atteso un incontro a cui i sindacati avrebbero portato la richiesta di limitare la cassa integrazione a un giorno alla settimana, al massimo, per tutti. Tra i primi a esprimere "solidarietà", Andrea De Maria, deputato Pd: "Si confermano peraltro le preoccupazioni per un presidio produttivo di grande valore. Si conferma anche che servono politiche per l’automotive, mentre il governo ha tagliato le risorse stanziate dagli esecutivi precedenti all’attuale. Sono pronto ad assumere iniziative parlamentari".

Andrea Bonzi