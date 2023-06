Marelli, sì all’accordo integrativo Torna il contratto nazionale

Torna il contratto delle tute blu in Marelli. Lunedì e martedì, dopo una campagna di assemblee in tutti gli stabilimenti, i lavoratori di Marelli hanno approvato con il 93% di ‘sì’ l’ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 4 maggio scorso. E così da ora si cambia: si torna al contratto nazionale dell’industria metalmeccanica, ma salvaguardando al contempo tutti i trattamenti di miglior favore del Contratto collettivo specifico di lavoro, in tutto il Gruppo Marelli, assieme all’integrativo approvato in questi giorni. E i sindacati tornano a parlare con una voce sola, dopo anni di divisioni per il dissenso della Fiom-Cgil all’ex contratto Fiat, il cosiddetto Ccsl che venne applicato anche in Marelli, compreso lo stabilimento di Crevalcore, passato con l’azienda al colosso giapponese Calsonic Kansei.

La sigla della Cgil, assieme a Fim-Cisl, Uilm-Uil e Fismic, Ugl metalmeccanici, e Acqrf (associazione quadri e dirigenti) ha firmato una nota congiunta in cui "le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per il risultato frutto di una trattativa complessa". Chiusa questa partita contrattuale, il confronto con l’azienda proseguirà su "temi delicati come le prospettive industriali, gli investimenti e la transizione" a partire dall’incontro fissato il prossimo 27 giugno a Roma. Intanto, come dichiara su Facebook il segretario nazionale dei metalmeccanici della Cgil, Michele De Palma, "quello che sembrava impossibile è successo: in Marelli torna il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello con un voto straordinario dei lavoratori su un testo di accordo unitario. Grazie a chi in questi anni ha tenuto botta, alle delegate e delegati: se si sogna insieme è la realtà che comincia". Nello scorso marzo era stato firmato l’accordo integrativo propedeutico al passaggio al contratto nazionale, con aumenti medi del 6,5% che non saranno toccati dal cambio di piattaforma.