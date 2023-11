Marelli, sono due i gruppi in pole. Si apre una settimana decisiva

Si stringe il cerchio sul futuro della Magneti Marelli di Crevalcore. I potenziali acquirenti dell’azienda, impegnata nella produzione di collettori di aspirazione aria e di pressofusi di alluminio, entrambi componenti essenziali per motori, stanno facendo i loro passi (avanti). Ieri, in viale Aldo Moro, si è incominciato a vagliare i piani industriali dei cinque possibili investitori che già hanno fatto sopralluoghi a Crevalcore. E, da quello che filtra, sarebbero due i gruppi in pole. Il settore? L’alluminio.

Marelli, da lunedì, apre la ‘legal due diligence’, l’attività di "investigazione e approfondimento" formale di dati e informazioni relative all’oggetto della trattativa di acquisizione, mentre giovedì, 9 novemrbre, ci sarà il nuovo tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma. In quella sede si dovrebbe definire la prossima road map per avere, poi, la presentazione di offerte formali entro la fine di novembre da parte dei potenziali compratori. Obiettivo: trovare una soluzione entro dicembre.

In questo lasso di tempo sono previsti incontri vis-à-vis con i potenziali compratori in Regione, supervisionati dall’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. Che, ieri, in contatto con il governatore Stefano Bonaccini, ha presenziato al tavolo in Viale Aldo Moro con i rappresentanti sindacali e le istituzioni (Regione, Città Metropolitana e Comune di Crevalcore) che hanno fatto il punto sul futuro dello stabilimento.

"Abbiamo definito il perimetro per arrivare all’incontro del 9 novembre al ministero – dice Colla – e abbiamo condiviso con azienda e organizzazioni sindacali di uscire dalla riunione di Roma con un verbale che indichi un percorso con scadenze e impegni precisi entro la fine di dicembre". Tra i punti chiave, dettaglia Colla, c’è "il potenziamento industriale del sito di Crevalcore, ed è indispensabile creare tutte le condizioni per garantire una risposta a tutti i lavoratori" che sono 229, a fronte dell’assunzione di almeno 150 occupati. Cauto ottimismo da Massimo Mazzeo della Fim-Cisl: "La trattativa prosegue, siamo fiduciosi di fare passi avanti".

Mario Garagnani della Fiom guarda al summit al ministero: "È necessario che emergano scadenze precise per l’industrializzazione del sito e la salvaguardia dei 229 posti di lavoro".

La crisi dell’azienda arriva a cinque anni dal passaggio da Stellantis alla giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr, oggi impegnato anche nella delicata partita di Tim.