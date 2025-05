Margherita Ferri incoronata da TikTok

Oltre il successo di Maura Delpero, e della sua casa di produzione, per Vermiglio e il premio alla Carriera a Pupi Avati, c’era una bella rappresentanza del nostro territorio mercoledì sera alla cerimonia dei David di Donatello. In primis Margherita Ferri, la giovane regista imolese de Il ragazzo dai pantaloni rosa, un grandissimo successo dello scorso anno al botteghino. Il film che ha portato sullo schermo la storia di Andrea Spezzacatena, scavando nel tema del bullismo, si è aggiudicato sia il premio Il racconto del film su TikTok che quello Da personaggio a icona su TikTok. è partita quest’anno, infatti la prima edizione dei TikTok#DaVedere Awards. Il lavoro di Ferri era candidato per due statuette: il David Giovani, andato poi al film di Gabriele Salvatores Napoli-New York e quello per la Migliore sceneggiatura non originale, vinta da L’arte della Gioia di Valeria Golino. Ma sempre da Bologna, si è tolto soddisfazioni anche il regista Francesco Costabile: Francesco Di Leva, infatti, ha vinto il David come Miglior attore non protagonista per il film Familia (ma tutta la pellicola ha ricevuto otto nomination). Costabile, che aveva già avuto una prima candidatura l’anno scorso, insegna Grafica e comunicazione alle Aldini Valeriani.