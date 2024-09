’Maria armonia e danza del creato’, cento fedeli bolognesi in pellegrinaggio

Viene da Lourdes l’ invocazione alla pace affidata dall’Unitalsi con la formula del concerto ’Maria armonia e danza del creato’. Davanti alla grotta di Mar Presente anche una nutrita delegazione emiliano-romagnola. Sono oltre un centinaio i fedeli bolognesi in rientro dal pellegrinaggio coordinato da Morena Mesini, presidente della sezione bolognese. "Sono stati giorni di grazia – raccontano Antonio e Vittoria Marzia genitor di due bimbi Francesca e Andrea , affetto da autismo –. Andrea per la prima volta è riuscito a cantare l’Ave Maria chiamando la Madonna come una seconda mamma. Questo certamente è frutto della grazia che continua ad arrivare sulla terra a Lourdes". Non meno entusiasta è Alla, una mamma ucraina portata in pellegrinaggio da Unitalsi con la figlia Ksenia che soffre di un deficit cognitivo. "Continuo a chiedere la pace per il mondo e il mio paese – afferma Alla – . Intanto abbiamo goduto della dolcezza del suo sguardo". Continuano a crescere i volontari come Raffaella Elmi che ha inaugurato il suo servizio in città per il trasporto dei malati.