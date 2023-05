Maria Fornasari compie 106 anni: "Gioco ancora a briscola"

Bologna, 12 maggio 2023 – Ha i capelli d’argento, lo sguardo vivace e la mente lucida e attenta. Ricorda e racconta anche durante la partita a briscola, consueto passatempo pomeridiano prima della cena e della tv. "In famiglia tra fratelli, cugini e nipoti eravamo in 24" spiega. Poi allontana il passato e torna al gioco. "Cos’è briscola: denari? E allora calo il cinque". Nulla da fare, conta i punti e vince lei, Maria Fornasari vedova Ravaglia che proprio ieri, in grande forma, si è lasciata alle spalle 106 primavere.

"Per essere in ordine sono andata dalla parrucchiera. A proposito, vuol sapere di me?", alza il tono perché l’udito non è più quello di una volta. "Sono nata a Molinella il 10 maggio 1917, in piena prima guerra". Genitori contadini, tre tori da monta, zappa, patate, grano e insalata dall’alba a sera fatta per racimolare qualcosa da mettere in tavola. "Ancora ragazzina venivo in bicicletta a Bologna perché avevamo la terra vicino alle Due Madonne. Ogni tanto caricavo i panni sulla carriola e li sciacquavo nel Savena. Niente radio, la tv non c’era, e non c’erano le comodità". Vita dura, acqua del pozzo, bagno nella tinozza, niente toilette e ci si arrangiava. "A 14 anni ci siamo trasferiti alle Due Madonne. Ogni tanto partivo con mio padre su un calesse per vendere i prodotti della campagna in piazza Maggiore.

Nel ’36, a neppure vent’anni, ho sposato Cesare Ravaglia, stalliere dell’esercito, poi uscere. Alle nozze portavo un abitino blu e Cesare si era messo la cravatta". Tre figli, Sergio, Alvaro e Gianni, cinque nipoti, qualche gita a Rimini sulla moto ‘DKV’ del marito, rare vacanze a Lavagna, in Liguria, mai stata a Roma e neppure a Venezia, a Firenze, a Milano, a Napoli. "Quanto all’aereo l’ho visto solo passare". Adesso il tempo scorre tra la briscola, il riposino e i pasti. "Piccole dosi, ma di tutto: tortellini, lasagne, tagliatelle. In tv guardavo I Soliti Ignoti, con Amadeus. Vado a letto presto, ma se ci sono belle canzoni, quelle di Villa, della Pizzi, di Consolini, del Trio Lescano, resto alzata anche fino alle due di notte".