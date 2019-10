Minerbio (Bologna), 12 ottobre 2019 - L'incrocio all’ingresso di Minerbio, un camionista svolta in via Canaletto e non si accorge di un’anziana donna in sella alla bicicletta. La donna di 84 anni, Maria Pasti, pensionata, residente in paese, viene travolta dal tir e muore sul colpo. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, tra le vie Garibaldi e Canaletto: la donna come di consueto stava facendo un giro con la sua due ruote.

Quando si trovava vicino al semaforo dell’incrocio, un tir ha effettuato una svolta e l’ha investita. Per l’anziana non c’è stato a nulla da fare. Lo staff sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Alla guida del mezzo pesante un 45enne della zona, che ha raccontato ai carabinieri di non aver visto la ciclista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Minerbio e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Molinella. Con loro a dare una mano a regolare il traffico anche la polizia locale del corpo associato di Minerbio, Malalbergo e Baricella.

I rilievi sono stati effettuati dai militari, che hanno sentito le persone presenti al momento del sinistro. Un commerciante che ha il negozio proprio all’angolo, dove si trova il semaforo, racconta: «Ho sentito l’urlo disperato della donna. Poi il silenzio e, quando sono uscito dalla mia attività, ho visto la donna a terra, ancora aggrappata alla sua bicicletta. Ho chiamato io i soccorsi e i carabinieri della stazione di Minerbio».

Sul luogo della tragedia ieri c’era una folla di persone, dispiaciute per la donna. «Era una persona mite, sempre gentile con tutti», ha raccontato una donna costernata per l’accaduto. Il traffico, dopo i rilievi, è tornato alla normalità intorno alle 19, quando i carabinieri sono riusciti a raccogliere tutti i dati per cercare di ricostruire nei minimi particolari la dinamica dell’incidente.