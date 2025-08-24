Civiltà contro cafonate
Le ‘Gemelle Monelle’ di 83 anni star di TikTok: “Pensavamo di essere ridicole, ma tutti sono amorevoli”

Maria Pia e Maria Teresa Rossi, le ‘Gemelle Monelle’ di Casalecchio (Bologna), hanno 30mila follower: “Adoriamo vestirci bene, all’inizio postavamo video scherzosi per svago. Siamo state travolte dall’affetto dei follower”

Le gemelle Rossi utilizzano con disinvoltura lo smartphone per i loro contenuti e sono molto apprezzate su TikTok

Bologna, 24 agosto 2025 – Dalle vie del centro di Casalecchio a TikTok: stanno spopolando sui social le ‘Gemelle Monelle’. A questo simpatico nome rispondono le arzille 83enni Maria Pia e Maria Teresa Rossi.

A Casalecchio ormai le conoscono tutti e le fermano quando sono a passeggio, del resto non passano inosservate: identiche e sempre vestite in pendant, sorridenti e regine del burraco locale. Da quattro anni vivono insieme, dopo essere rimaste vedove, nei pressi del parco della Chiusa. Su consiglio di un amico e della nipote Giovanna, qualche anno fa, hanno aperto un profilo TikTok su cui, per alcune ricorrenze, come Natale, Pasqua e Halloween, si fanno video divertenti che, in pochissimo tempo, sono diventati un vero e proprio trend.

Sono state rilanciate anche da personaggi famosi come Emma Marrone e Belen Rodriguez e sono state ospiti anche del programma tv ‘La Porta Magica’ della Rai. Ad oggi contano su oltre 30mila follower e ben sei milioni di ‘like’.

Emma Marrone (Instagram)
“I video avevamo iniziato a caricarli più come un passatempo per noi – raccontano –. Adoriamo vestirci bene ed essere sempre in ordine, ci mettevamo davanti allo specchio, l’unico che abbiamo in casa, e facevamo piccole riprese, che poi caricavamo, in occasione di alcuni compleanni dei nostri parenti o per salutare nostra sorella Edda (94enne, ndr), che qualche tempo fa è stata male. Lo facevamo, quindi, puramente per svago. Poi abbiamo visto che i video piacevano e che portavano allegria a tante persone: ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato”.

Sono emozionate Maria Pia e Maria Teresa mentre si raccontano e, a vederle in azione, appaiono subito molto più ‘tecnologiche’ di tanti giovani di oggi: occhiali alla mano, cellulare ed ecco che sono pronte per girare un nuovo video.

Belen Rodriguez - Instagram
“Riceviamo tantissimi messaggi dopo che abbiamo pubblicato un nuovo contenuto: pensavamo all’inizio di essere ridicole e di smettere, poi abbiamo notato che sono tutti messaggi amorevoli e gioiosi”, spiegano ridendo letteralmente all’unisono, mentre mostrano i commenti: “Spero di essere come voi alla vostra età, me lo imporrò come obiettivo della vita”, scrive un’utente TikTok, e ancora “siete dolcissime, allegre e siete un esempio di come si può affrontare la terza età con lo spirito giusto”.

Maria Pia e Maria Teresa Rossi, di Casalecchio di Reno (Bologna), diventate famose a 83 anni grazie a TikTok
Ed è proprio questo il senso di quello che fanno le gemelle di Casalecchio sul social network: “Vorremmo essere uno sprone per tutte quelle persone che, troppo spesso, alla nostra età si deprimono, si chiudono in casa e perdono la voglia di essere allegri. Lo si può essere a qualsiasi età – aggiungono –. Noi sicuramente siamo fortunate: abbiamo sempre avuto un bel rapporto e siamo sempre state una vera coppia anche quando vivevamo con le nostre rispettive famiglie. Ci diamo forza l’un l’altra”.

Ma qual è il segreto per arrivare così in forma a più di ottant’anni, secondo le gemelle Rossi? «Genuinità, autenticità, buonumore. Mantenersi vivi facendo le cose che più piacciono, come per noi apparecchiare le tavole, costruire centro tavola, giocare a carte. E poi, sicuramente, un buon bicchiere di vino alla sera”.

