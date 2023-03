Maria pioniera della medicina

In occasione della settimana dedicata alle donne, oggi, alle 10.30 nella Sala Conferenze del Municipio di Monghidoro si terrà la presentazione del libro per ragazzi "Tre amiche e una rivoluzione" sulla figura di Maria Dalle Donne. Il volume, scritto da Grazia Gotti, è dedicato alla rivoluzionaria figura di Maria Dalle Donne (a destra un ritratto), celebre medico con specializzazione in ostetricia e insegnante universitaria, nata a Roncastaldo nel 1778. Primo medico donna dell’Alma Mater, Maria Dalle Donne nacque lo stesso anno nel quale Laura Bassi morì. Per quarant’anni diresse la nuova Scuola di Ostetricia, dove istruì moderne levatrici, che vedevano la loro millenaria professione elevata a disciplina medica e quindi, ‘necessariamente’, presa in carico e controllata dai dottori uomini. Maria nacque in un’umile famiglia contadina. A causa di una malformazione alle spalle le vennero risparmiati i lavori nei campi e fu affidata al cugino paterno, il diacono di Medicina, don Giacomo Dalle Donne, di cui avrebbe poi assunto il cognome. Ulteriore traguardo fu poi l’abilitazione all’insegnamento. Come la sua celebre predecessora, Laura Bassi, anch’ella venne celebrata in quanto donna e in quanto vanto internazionale e dovette lottare affinché lo status accademico raggiunto venisse premiato con un’effettiva mansione.

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Monghidoro, Loiano, e Medicina. All’incontro, oltre all’autrice e ai sindaci dei comuni patrocinanti, prenderanno parte anche Giovanna Gironi, Matilde Savorosi e Simona Lembi, responsabile metropolitana del Piano per l’Uguaglianza. "Nella settimana nella quale si celebrano le donne, abbiamo voluto puntare l’attenzione su questa straordinaria figura, dotata di una vocazione innegabile alla medicina in una fase storica nella quale il ruolo di medico era appannaggio esclusivamente degli uomini – dichiara la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi –. La sua carriera professionale è anche l’ennesima dimostrazione di come l’umiltà delle origini non impedisca affatto l’ascesa a chi sa utilizzare i propri talenti".

Zoe Pederzini