Maria Teresa Maschio, prima presidente donna di FederUnacoma, l'export agromeccanico italiano tocca il massimo storico

L’Assemblea generale di FederUnacoma, l’associazione che in seno a Confindustria rappresenta le case costruttrici di macchine agricole, ha eletto come nuovo presidente Maria Teresa Maschio, che subentra così ad Alessandro Malavolti, in carica dal 2017. Amministratore delegato della Mascar, azienda vicentina specializzata nella produzione di tecnologie per la fienagione e la semina, Maria Teresa Maschio è la prima presidente donna di FederUnacoma. Laureata in Relazioni pubbliche presso lo Iulm di Milano, madre di due figlie, la nuova presidente ha già ricoperto la carica di consigliere della Federazione e partecipato attivamente alla vita associativa. L’Assemblea Generale di FederUnacoma, si è tenuta nel Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro, nel Bolognese.

Intanto il mercato mondiale di trattrici, macchine agricole e componentistica per l’agricoltura cresce in modo consistente nel 2022, e con esso l’export italiano che spinge la produzione al suo massimo storico. Il valore del macchinario venduto a livello globale assomma a 160 miliardi di euro, con una crescita del 10% rispetto ai 145 miliardi del 2021. L’incremento del business agromeccanico - che scaturisce da un alto livello della domanda associato ad un forte aumento dei prezzi - premia l’industria italiana, da sempre competitiva sui mercati esteri. I dati Istat sulle esportazioni italiane nel 2022 indicano per le voci "trattrici", "macchine agricole" e "trattrici incomplete e parti" un valore complessivo di 7,3 miliardi di euro, con un aumento del 16,7% rispetto al 2021. Trainata dall’export, l’industria nazionale raggiunge un fatturato di 15,5 miliardi di euro (+13,3% sul 2021), dato dalla somma della produzione di trattrici (2,4 miliardi), macchine agricole (7 miliardi), trattrici incomplete e parti (1,3 miliardi), a cui si aggiungono la componentistica (3,8 miliardi) e il giardinaggio e cura del verde (950 milioni), che rappresenta il massimo storico per il settore.