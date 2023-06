Mariani: "L’Orchestra Senzaspine è una realtà giovane e piena di vita"

di Marco Beghelli

È di scena al Teatro Duse, domani e martedì (ore 20.30), la seconda produzione operistica messa in cantiere dall’Orchestra Senzaspine per festeggiare il decennale di attività: una frizzante farsa rossiniana, ’Il Signor Bruschino’, affidata come di consueto a giovani ma sperimentati cantanti. Sul podio il co-fondatore Matteo Parmeggiani. L’allestimento è firmato da Lorenzo Mariani, nome di punta nel panorama operistico.

"Dopo 40 anni di carriera – commenta Mariani – ho imparato che il concetto di ‘qualità’ è talmente difficile da inseguire che mi importa sempre meno; m’attrae invece oggi assai più il fattore ‘entusiasmo’, che trovo a un livello commovente nella realtà di questa Orchestra, con la quale sarei disposto a fare di tutto. Il mio incontro con loro è avvenuto all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove i Senzaspine sono invitati da Daniele Gatti a supporto del suo corso in direzione d’orchestra. Io ero stato chiamato al laboratorio operistico per mettere in scena nel 2021 un’altra farsa rossiniana, ’L’occasione fa il ladro’, e nel 2022 questo ’Signor Bruschino’ che riprendiamo ora a Bologna. I teatri d’opera italiani – prosegue il regista – sono ormai talmente ‘sghembi’, veramente in declino (con qualche ovvia eccezione), che la differenza fra lavorare per quegli ambienti sonnacchiosi o per questa realtà giovanile piena di vita si è fatta abissale. Non era così quando cominciavo io stesso, da giovane: eravamo forse allora la nazione più stimolante per tale genere di teatro; oggi ritrovo invece quella vivacità solo in situazioni come i Senzaspine. Le Fondazioni liriche hanno avuto la loro importanza, fra mille difficoltà, e sono assolutamente necessarie! Vanno però riformate, per farle funzionare meglio. Un medio teatro tedesco alza il sipario 300 sere all’anno; in Italia meno di un quinto. Ma non sarebbe impossibile fare diversamente anche da noi. E a fianco delle realtà istituzionali dovrebbero poi moltiplicarsi quelle autonome, come i Senzaspine, appunto: mille, ce ne vorrebbero, sparse per l’Italia! Ma il sistema italiano non le incoraggia, non le riconosce a dovere per quanto valgono e realizzano".

Come ha lavorato sul ’Bruschino’?

"Credo che le regie d’opera non debbano essere pregiudizialmente tradizionali, d’avanguardia o quant’altro: devono piuttosto far emergere la ‘sostanza’ specifica di ogni singola opera. Il ’Bruschino’ è una farsa, Rossini un vulcano d’inventiva e dinamismo elettrizzante: ogni regia dovrebbe valorizzare tali elementi, evitando di vendere idee mediocri per colpi di genio. Serve l’idea ‘giusta’ (termine che nessuno vuol sentire usare), e i critici dovrebbero avere il coraggio di denunciare ogni trivialità. La mia ambientazione è vagamente contemporanea, ma senza esasperazioni, senza dogmatismi (che seppellirebbero i valori di quella musica e di quella storia): l’attualizzazione di epoca e costumi non può diventare una soluzione automatica, sempre".