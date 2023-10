Marianti rappresenta l’Italia in Cina

Bologna rappresenta l’Italia al convegno internazionale in Cina ’Global K-12’: tra le 128 scuole da 16 Paesi invitate a discutere di istruzione scolastica e a creare legami internazionali basati su educazione, cooperazione e sviluppo sostenibile, l’unica scuola italiana invitata è stata il Kinder College di via dell’Osservanza, con l’allievo Leone Marianti. Il quale ha esposto in inglese la sua visione sull’importanza per un giovane di sentirsi accolto e apprezzato, sottolineando l’importanza dello studio delle lingue straniere: Marianti studia infatti inglese e cinese da quando aveva 3 anni.