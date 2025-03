Marijuana chilometro zero. Piantagione dentro casa

Operazione di contrasto allo spaccio di droga dei carabinieri della stazione di Pianoro. Arrestato un 63enne italiano: in casa aveva una serra con 153 piante di cannabis e oltre 10 chili di droga pronta al consumo, oltre a soldi e materiale utilizzato per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri della stazione di Pianoro, comandati dal luogotenente Luigi Migliore, hanno arrestato il 63enne, italiano, pregiudicato per reati affini ed evasione, che ora è accusato dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì quando i militari della stazione di viale Risorgimento, che dovevano verificare il contesto socio abitativo dell’uomo per la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza, hanno bussato alla porta del 63enne, che aveva affittato un appartamento vicino al villaggio Baldisserra. I militari della pattuglia quando sono arrivati a casa dell’uomo, oltre a percepire un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’abitazione, hanno da subito notato anche lo strano e agitato atteggiamento assunto dal soggetto nel vederli sull’uscio. Il 63enne, infatti, è conosciuto in paese proprio per i suoi trascorsi in violazione della normativa sugli stupefacenti. I carabinieri si sono, dunque, insospettiti ulteriormente e hanno proceduto a effettuare una perquisizione della casa. All’interno i militari hanno rinvenuto un impianto di coltivazione di canapa indiana composta da tre serre installate in altrettanti vani, complete di impianto di areazione, illuminazione, riscaldamento, concimazione e irrigazione; 153 piante del genere cannabis aventi un’altezza media pari a 50 centimetri; 10 chili di infiorescenze e foglie di marijuana essiccata e conservata in varie modalità e in varie parti della casa; 111 semi di marijuana, 83 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; tre grammi di cocaina; due bilancini di precisione, una somma di denaro contante pari a 6300 euro suddivisa in banconote di vario taglio, più vario materiale utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della droga.

Stando a quanto ricostruito dai militari la droga era destinata alla piazza di spaccio di Pianoro e ai frequentatori di alcuni bar della zona. Tutta la sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto e i soldi sono stati sequestrati, il 63enne, invece, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato tradotto presso la Casa Circondariale "Rocco D’Amato" a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Zoe Pederzini