Marilena Delli e l’antirazzismo

Il Black History Month è una ricorrenza osservata negli Stati Uniti d’America, Canada e Regno Unito per celebrare l’importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana. È celebrato annualmente negli Usa e in Canada durante il mese di febbraio e tocca in questi giorni anche la nostra città. Oggi alla Comunità Universitaria San Sigismondo in via San Sigismondo 7/A la scrittrice Marilena Umuhoza Delli presenta Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana (People). Un testo unico nel suo genere, per portare l’educazione antirazzista a scuola attraverso dieci semplici punti chiave. L’evento è in collaborazione con Comunità Universitaria San Sigismondo, Centro Studi Donati e Otago Literary Agency.